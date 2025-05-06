Dünya

Pakistan’da Askeri Araç Saldırıya Uğradı

pakistan-da-askeri-arac-saldiriya-ugradi

HINDİSTAN-PAKİSTAN TANSİYONU ARTIYOR

Pakistan ordusu, Hindistan ve Afganistan’a komşu olan Belucistan eyaletinde bir askeri araca bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda 7 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Pakistan ordusu, bu saldırıyı Hindistan’la ilişkilendirerek, “Hindistan’ın kuklası” olarak tanımladığı Belucistan Kurtuluş Ordusu’nun (BLA) üstlendiğini belirtti.

HİNDİSTAN’DA GEÇEN KANLI SALDIRI

Daha önce Hindistan’ın Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam’da gerçekleştirilen terör saldırısında 22 Nisan’da 26 sivil yaşamını yitirmişti. Hindistan, bu saldırının arkasında Pakistan’ın olduğuna inanırken, Pakistan hükümeti bu iddiaları yalanlıyor. Ayrıca, Pakistan yönetimi, son dönemlerde Hindistan’ın askeri eylem gerçekleştirmeyi planladığına dair “güvenilir istihbarat” aldıklarını da açıklamıştı.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Trendyol Go’nun %85’i Artık Uber!

Uber, Türkiye’nin önde gelen teslimat hizmeti Trendyol GO'nun %85 hissesini 700 milyon dolara satın alarak pazardaki etkisini artırdı.
Gündem

Fatih Karahan: Enflasyon Düşene Kadar Sıkı Olacak

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon kalıcı şekilde düşene kadar sıkı para politikasının süreceğini ifade etti ve dezenflasyon sürecine destek vereceklerini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.