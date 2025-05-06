Pakistan’da Askeri Araç Saldırıya Uğradı

HINDİSTAN-PAKİSTAN TANSİYONU ARTIYOR

Pakistan ordusu, Hindistan ve Afganistan’a komşu olan Belucistan eyaletinde bir askeri araca bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda 7 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Pakistan ordusu, bu saldırıyı Hindistan’la ilişkilendirerek, “Hindistan’ın kuklası” olarak tanımladığı Belucistan Kurtuluş Ordusu’nun (BLA) üstlendiğini belirtti.

HİNDİSTAN’DA GEÇEN KANLI SALDIRI

Daha önce Hindistan’ın Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam’da gerçekleştirilen terör saldırısında 22 Nisan’da 26 sivil yaşamını yitirmişti. Hindistan, bu saldırının arkasında Pakistan’ın olduğuna inanırken, Pakistan hükümeti bu iddiaları yalanlıyor. Ayrıca, Pakistan yönetimi, son dönemlerde Hindistan’ın askeri eylem gerçekleştirmeyi planladığına dair “güvenilir istihbarat” aldıklarını da açıklamıştı.