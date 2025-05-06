Gündem

Pakistan’da Askeri Araç Saldırıya Uğradı

pakistan-da-askeri-arac-saldiriya-ugradi

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN ARASINDAKİ TANSİYON ARTMAKTA

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik her geçen gün tırmanırken yeni bir olay meydana geldi. Pakistan ordusu, İran ve Afganistan sınırına yakın olan Belucistan eyaletinde bir askeri araca bombalı bir saldırı gerçekleştirdi.

PATLAMADA HİNDİSTAN SUÇLANDI

Saldırıda 7 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi. Pakistan ordusu, bu saldırının sorumlusunun Hindistan olduğunu belirterek, saldırıyı “Hindistan’ın kuklası” olarak adlandırdığı Belucistan Kurtuluş Ordusu’nun (BLA) üstlendiğini aktardı.

GEÇMİŞTE NELER YAŞANDI?

Daha önce, Hindistan’ın Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam’da 22 Nisan’da yaşanan terör saldırısında 26 sivil hayatını kaybetmişti. Hindistan, bu olayda Pakistan’ın rolü bulunduğunu öne sürerken, Pakistan yönetimi bu iddiaları tamamen yalanlıyor. Ayrıca, Pakistan hükümeti, son günlerde Hindistan’ın askeri bir müdahale gerçekleştireceğine dair “güvenilir istihbarat” aldıklarını bildirmişti.

ÖNEMLİ

Gündem

Karahan: Enflasyon düşene kadar sıkı politikalar

Merkez Bankası Başkanı, enflasyon kalıcı bir şekilde düşmeden sıkı para politikasının süreceğini vurguladı ve dezenflasyon sürecine destek verecek adımlar atılacağını ifade etti.
Gündem

Pınar Eczacıbaşı Hayatını Kaybetti

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu başkanı Pınar Eczacıbaşı vefat etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.