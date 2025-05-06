Pakistan’da Askeri Araç Saldırıya Uğradı

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN ARASINDAKİ TANSİYON ARTMAKTA

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik her geçen gün tırmanırken yeni bir olay meydana geldi. Pakistan ordusu, İran ve Afganistan sınırına yakın olan Belucistan eyaletinde bir askeri araca bombalı bir saldırı gerçekleştirdi.

PATLAMADA HİNDİSTAN SUÇLANDI

Saldırıda 7 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi. Pakistan ordusu, bu saldırının sorumlusunun Hindistan olduğunu belirterek, saldırıyı “Hindistan’ın kuklası” olarak adlandırdığı Belucistan Kurtuluş Ordusu’nun (BLA) üstlendiğini aktardı.

GEÇMİŞTE NELER YAŞANDI?

Daha önce, Hindistan’ın Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam’da 22 Nisan’da yaşanan terör saldırısında 26 sivil hayatını kaybetmişti. Hindistan, bu olayda Pakistan’ın rolü bulunduğunu öne sürerken, Pakistan yönetimi bu iddiaları tamamen yalanlıyor. Ayrıca, Pakistan hükümeti, son günlerde Hindistan’ın askeri bir müdahale gerçekleştireceğine dair “güvenilir istihbarat” aldıklarını bildirmişti.