Pakistan, Hindistan’a Misilleme Operasyonu Duyurdu

Pakistan, HİNDİSTAN’A KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Pakistan, Hindistan’ın 7 Mayıs 2025’te başlattığı Sindur Operasyonu’na karşılık olarak “Bunyan un Marsoos” operasyonunu duyurdu. Pakistan Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tümgeneral Ahmed Sharif Chaudhry, bu operasyonun Hindistan’ın Cammu, Keşmir ve Pencap bölgesindeki önemli askeri tesisleri hedef aldığını ifade etti. Ayrıca, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, gelişmelerin ardından Milli Koruma Otoritesi’ni acil toplantıya çağırdı.

Operasyonun Ayrıntıları ve Yanıtlar

Pakistan’ın Inter Services Public Relations (ISPR) birimi, Bunyan un Marsoos operasyonunun yüzeyden yüzeye füzeler ve kamikaze dronlarla icra edildiğini bildirdi. Operasyon, Hindistan’ın 7 Mayıs’ta Pakistan’ın Nur Khan (Rawalpindi), Murid (Chakwal) ve Rafiqui (Shorkot) hava üslerine yönelik gerçekleştirdiği Sindur Operasyonu’na misilleme olarak başlatıldı. Pakistan, bu saldırılarda beş yerleşim yerinde 20’den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini ve 40’tan fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Hindistan Savunma Bakanlığı ise Sindur Operasyonu’nda hiçbir Pakistan askeri tesisinin hedef alınmadığını, yalnızca “terörist hedeflerin” imha edildiğini öne sürdü.

Cammu ve Keşmir’de Artan Gerilim

İki ülke arasındaki gerilim, 22 Nisan 2025 tarihinde Hindistan’ın Cammu ve Keşmir bölgesindeki Pahalgam kasabası yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısıyla arttı. Bu saldırıda 25 Hintli ve bir Nepal vatandaşı hayatını kaybetti. Hindistan, Pakistan İstihbarat Servisi’nin (ISI) saldırıyla bağlantılı olduğuna dair deliller sunduğunu iddia etti. Ancak, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif bu suçlamaları reddetti ve Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İslamabad’ın uygun gördüğü takdirde karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu duyurdu.

Hindistan’ın Terörle Mücadele Operasyonu

Hindistan Savunma Bakanlığı, 7 Mayıs gecesi Sindur Operasyonu’nu başlatarak Pakistan ve Keşmir’in teröristlerin denetimindeki bölgelerinde dokuz hedefi vurduğunu açıkladı. Bakanlık, bu operasyonu 22 Nisan’daki terör saldırısına misilleme olarak gerçekleştirdiğini ve yalnızca terörist kamplarını hedef aldığını belirtti. Ancak Pakistan, Hindistan’ın sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını ve bu saldırılarda kayıpların ağır olduğunu ifade etti. Hindistan’ın hava savunma sistemleri, Pakistan’ın misilleme olarak kullandığı Fatah-II balistik füzesini etkisiz hale getirdi.

Toplantının Gündemi ve Önemli Açıklamalar

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Bunyan un Marsoos operasyonunun başlamasının ardından Milli Koruma Otoritesi’ni acil toplantıya çağırdı. Toplantıda, Hindistan’ın saldırıları, Pakistan’ın misilleme stratejisi ve bölgedeki güvenlik durumu masaya yatırıldı. Şerif, operasyonun “Pakistan’ın egemenliğini koruma” amacı taşıdığını ve Hindistan’ın “sebepsiz saldırganlığına” karşı kararlı bir yanıt olduğunu vurguladı.