Pakistan, Hindistan’a Misilleme Operasyonu Düzenledi

PAKİSTAN’DAN HİNDİSTAN’A CEVAP OPERASYONU

Pakistan, Hindistan’ın 7 Mayıs 2025 tarihinde başlattığı Sindur Operasyonu’na yanıt olarak “Bunyan un Marsoos” operasyonunu duyurdu. Pakistan Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tümgeneral Ahmed Sharif Chaudhry, bu operasyonun Hindistan’ın Cammu, Keşmir ve Pencap bölgelerindeki önemli askeri tesisleri hedef aldığını açıkladı. Başbakan Şahbaz Şerif, gelişmeler sonrasında Milli Koruma Otoritesi’ni acil toplantıya çağırdı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Pakistan’ın Inter Services Public Relations (ISPR) birimi, Bunyan un Marsoos operasyonunun yüzeyden yüzeye füzeler ve kamikaze dronlar kullanılarak gerçekleştirildiğini bildirdi. Bu operasyon, Hindistan’ın 7 Mayıs’ta Pakistan’daki Nur Khan (Rawalpindi), Murid (Chakwal) ve Rafiqui (Shorkot) hava üslerini hedef alan Sindur Operasyonu’na bir karşılık olarak başladı. Pakistan, Hindistan’ın saldırılarında beş yerleşim yerinde 20’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 40’tan fazla kişinin yaralandığını belirtti. Hindistan Savunma Bakanlığı ise Sindur Operasyonu’nda hiçbir Pakistan askeri tesisinin hedef alınmadığını, sadece “terörist hedeflerin” imha edildiğini iddia etti.

GERİLİMİN NEDENİ

İki ülke arasındaki gerginlik, 22 Nisan 2025’te Hindistan’ın Cammu ve Keşmir bölgesindeki Pahalgam kasabası yakınlarında düzenlenen terör saldırısıyla arttı. Bu saldırıda 25 Hintli ve bir Nepal vatandaşı yaşamını yitirdi. Hindistan, Pakistan İstihbarat Servisi’nin (ISI) saldırıya karıştığına dair kanıtlar sunduğunu öne sürdü. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise bu suçlamaları reddetti. Ayrıca, Pakistan Dışişleri Bakanlığı İslamabad’ın gerekli gördüğünde yanıt verileceğini bildirdi.

SİNDUR OPERASYONU VE SONRASI

Hindistan Savunma Bakanlığı, 7 Mayıs gecesi Sindur Operasyonu’nun başlatıldığını ve Pakistan ile Keşmir’in teröristlerin kontrolündeki bölgelerinde dokuz hedefin vurulduğunu açıkladı. Bakanlık, bu operasyonun 22 Nisan’daki terör saldırısına misilleme olarak gerçekleştiğini ve yalnızca terörist kamplarının hedef alındığını belirtti. Ancak Pakistan, Hindistan’ın sivil yerleşim yerlerini de vurduğunu ve büyük kayıplar yaşandığını aktardı. Hindistan’ın hava savunma sistemleri, Pakistan’ın misilleme olarak kullandığı Fatah-II balistik füzesini etkisiz hale getirdi.

ŞAHBAZ ŞERİF’TEN TOPLANTI ÇAĞRISI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Bunyan un Marsoos operasyonunun ardından Milli Koruma Otoritesi’ni bir toplantıya çağırdı. Toplantıda, Hindistan’ın saldırıları, Pakistan’ın misilleme stratejisi ve bölgedeki güvenlik durumu masaya yatırıldı. Şerif, operasyonun “Pakistan’ın egemenliğini koruma” amacı güttüğünü ve Hindistan’ın “sebepsiz saldırganlığına” karşı kararlı bir yanıt verdiğini belirtti.