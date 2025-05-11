Pakistan İnanıyor: Barışçıl Yolu Seçeceğiz

PAKİSTAN BAŞBAKANI ATEŞKES ÜZERİNE KONUŞTU

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan ile imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından ulusa yönelik bir konuşma gerçekleştirdi. Şerif, Hindistan ile yaşanan sorunlar konusunda barışçıl bir yaklaşım sergileyerek, “Su kaynaklarının paylaşımı ve Cemmu Keşmir de dahil olmak üzere tüm meselelerin çözümü için adalet ilkeleri doğrultusunda barışçıl müzakere yolunun benimseneceğine inancımız tamdır” dedi. Pakistan’ın sorumlu bir devlet olarak bölgesel barışın ve halkının yaşamlarının korunması amacıyla ateşkese olumlu yanıt verdiğini vurguladı.

ORDUNUN GÜCÜ VE YANIT VERİŞİ

Şerif, Hindistan’ın saldırganlığına güç kullanarak yanıt verdiklerini belirterek, “Saatler içinde, ordumuz düşmanın silahlarını öyle bir şekilde susturdu ki, tarih bunu hatırlayacak” ifadelerini kullandı. Hindistan hava üslerinin harabe haline gelmesini, Pakistan’ın kararlılığı ile ilişkilendiren Şerif, “Cesur askerlerimizin kanı düşmanın hain niyetleri karşısında kaynıyor” şeklinde açıklama yaptı.

ŞERİF’TEN TEŞEKKÜR

Şahbaz Şerif, ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunan birçok kişiye teşekkür etti. ABD Başkanı Trump’tan, Suudi Arabistan’dan ve Türkiye’den, Birleşik Krallık’tan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne kadar pek çok kişinin bu süreçteki rolü için minnettarlığını dile getirdi.