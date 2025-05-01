Pakistan, Kışkırtıcı Hamleye Şiddetle Karşılık Veririz

PENÇE AÇIKLAMALARI

Pakistan ile Hindistan arasında gerilim tırmanıyor. Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, iki ülke arasındaki gerginliğe dair önemli açıklamalar yapıldı.

KARŞILIK VERİLECEK

Dar, İslamabad hükümetinin her türlü terör saldırısını kınadığını belirterek, “Pakistan kışkırtıcı hamleye başvuran ilk taraf olmayacak. Fakat, Hindistan tarafından gelebilecek herhangi kışkırtıcı hamleye şiddetle karşılık veririz” dedi. Pahalgam’da gerçekleşen saldırının bölgedeki barış ve istikrara ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı. Dar ayrıca, Pakistan’ın Hindistan tarafından desteklenen terörizmin kurbanı olduğunu savunarak, Pahalgam’daki saldırıyla herhangi bir ilişkisi olduğu iddiasını “mantıksız” bulduğunu ifade etti.

Bakan Dar, Hindistan’ın siyasi amaçlarla sürdürdüğü “asılsız suçlamalar ve iddiaların” talihsizlik olduğunu belirterek, bu suçlamaları tekrar reddetti. Saldırının bağımsız ve şeffaf bir soruşturmayla araştırılması gerektiğini ifade etti. Hindistan’ın İndus Suları Anlaşması’nı askıya almasının “yasa dışı” olduğunu dile getiren Dar, anlaşmanın taraflar arasında uzlaşma olmadan değiştirilemeyeceğini ya da feshedilemeyeceğini açıkladı.

SU HAKLARI BİLDİRGESİ

Dar, ulusal güvenlik seminerinin aldığı karar doğrultusunda, Pakistan’a ait suyun akışını durdurmaya ya da yönünü değiştirmeye yönelik girişimlerin “savaş eylemi” olarak değerlendirileceğini belirtti. Anlaşmanın askıya alınmasının Pakistan halkı ve ekonomisine yönelik bir saldırı olduğunu vurgulayan Dar, “Herhangi bir saldırganlık eylemi durumda Pakistan, BM tüzüğünün 51. Maddesi uyarınca sahip olduğu meşru müdafaa hakkını kullanarak egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaya kararlıdır” şeklinde konuştu.

Pahalgam SALDIRISI VE SONUÇLARI

ISPR Genel Müdürü Korgeneral Chaudhry, Pahalgam’daki saldırıda Pakistan bağlantısı olduğu iddialarını reddetti. Hindistan’ın yönetimindeki Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde, 22 Nisan’da silahlı kişilerin turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi yaralanmıştı. Hindistan, saldırının faillerinin “Pakistan’dan geldiğini” iddia etti ve İndus Suları Anlaşması’nı askıya aldı, Pakistanlı müsteşarların ülkeyi terk etmesini talep etti. Pakistan, Hindistan’ın suçlamalarını reddederek, diplomatik personel sayısına sınırlama getirdi ve Hindistan ile her türlü ticareti askıya alarak hava sahasını kapattı.