Pakistan, Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne Aday Gösterdi

Pakistan, Hindistan ile yaşanan son gerginlikte oynadığı “diplomatik rol ve liderlik” nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’ı 2026 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi. Pakistan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimdeki arabuluculuk faaliyetinin, iki nükleer güç arasında büyük bir çatışmanın çıkmasını engellediği ifade edildi.

Trump’ın Diplomatik Çalışmaları Takdir Edildi

Açıklamada, “Trump, hem İslamabad hem de Yeni Delhi ile yürüttüğü yoğun diplomatik temaslar sayesinde, kısa sürede bir ateşkes sağlanmasını mümkün kıldı ve milyonlarca insanı etkileyebilecek yıkıcı bir çatışmayı engelledi” denildi. Ayrıca, Trump’ın 2026 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi kararının, ABD Başkanının barışçıl çözüm ve diyalog yönündeki çabalarının “gerçek bir barış elçisi” kimliğini pekiştirdiği belirtildi.

Keşmir Sorununa Dikkat Çekildi

Açıklamada, Trump’ın Keşmir sorununun çözümü için yaptığı arabuluculuk tekliflerinin memnuniyetle karşılandığına dikkat çekildi. Bu meselenin “Güney Asya’daki kalıcı istikrarın önündeki en büyük engellerden biri” olduğu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları doğrultusunda çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Orta Doğu’daki Krizlere Yönelik Umutlar

Trump’ın Hindistan-Pakistan krizindeki liderliğinin, “pragmatik diplomasi ve etkin barış inşasının bir devamı” olduğu ifade edilerek, Orta Doğu’daki Gazze’deki insani trajedi ve İsrail’in İran’a karşı saldırılarının ardından çıkan gerilimler konularında da Trump’ın global istikrar adına yapıcı bir rol üstlenmesi bekleniyor.