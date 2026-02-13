Pakistan Ve Suudi Arabistan Savunma İşbirliği Görüşmesi Gerçekleşti

pakistan-ve-suudi-arabistan-savunma-isbirligi-gorusmesi-gerceklesti

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir, savunma işbirliğini masaya yatırdı. Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, Suudi Arabistan’ın Riyad kentine resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Bin Selman, ABD menşeli sosyal medya platformundaki resmi hesabından, “Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir ile görüştüm.” cümlesini paylaştı. Görüşmede her iki ülke arasında mevcut olan köklü kardeşlik bağları ile stratejik savunma ortaklığının detaylı şekilde ele alındığını dile getiren Bin Selman, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması, ortak menfaatlerin desteklenmesi ve her iki ülkenin hedeflerine ulaşması için işbirliğinin öneminin altını çizdiklerini belirtti.

ORTAK STRATEJİK SAVUNMA ANLAŞMASI

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, 17 Eylül 2025 tarihinde Riyad’da bir araya gelerek ortak stratejik savunma anlaşmasını imzalamışlardı. Anlaşmanın amaçları arasında, iki ülkenin güvenliğinin artırılması, bölge ve dünya genelinde barış ve istikrarın desteklenmesi ile savunma işbirliğinin geliştirilmesi ve olası saldırılara karşı ortak caydırıcılığın artırılması ifade edilmişti. Ayrıca, anlaşmanın, bir tarafa yönelik olası bir saldırının, yaklaşık 80 yıllık tarihsel ilişki çerçevesinde her iki ülkeye yönelik bir tehdit sayılacağını öngördüğü kaydedilmişti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Enes Batur’a Yurt Dışına Çıkış Yasağı Verildi

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Gündem

Memurlara Yılda İki Kez İkramiye Düzenlemesi

Yeni bir kanun teklifi, devlet memurlarına yılda iki defa net asgari ücret tutarında tatil ikramiyesi verilmesini öngörüyor. Bu düzenleme, Haziran ve Aralık'ta ödenmeye başlanacak.
Gündem

Antalya Havalimanı’nda Uçakta Teknik Arıza Yaşandı

Antalya Havalimanı'nda bir uçak, kalkış öncesinde taxi alanında tekerinin yerinden çıkması sonucu hasar aldı. Yolcular tahliye edilirken, Arama Kurtarma ekipleri uçağı kaldırmak için harekete geçti.
Gündem

Erdoğan’dan Gençlere: Geleceğe İnancımız Daha Da Perçinleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi yurt açılışında üniversitelerin temel misyonlarına dönmesi gerektiğini belirterek, ideolojik yaklaşımların university’lerin işlevini bozduğunu ifade etti.
Gündem

Vücut Dili Tartışma Yaratan Gerçek Sebep Açığa Çıktı

Victor Osimhen'in, Çaykur Rizespor maçındaki mutsuzluğunun, pas eksikliğinden kaynaklandığı öğrenildi. Kulüp kaynakları, Nijeryalı forvetin hırsının takım motivasyonunu artırdığını belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.