Pakistan Ve Suudi Arabistan Savunma İşbirliği Görüşmesi Gerçekleşti

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir, savunma işbirliğini masaya yatırdı. Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, Suudi Arabistan’ın Riyad kentine resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Bin Selman, ABD menşeli sosyal medya platformundaki resmi hesabından, “Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir ile görüştüm.” cümlesini paylaştı. Görüşmede her iki ülke arasında mevcut olan köklü kardeşlik bağları ile stratejik savunma ortaklığının detaylı şekilde ele alındığını dile getiren Bin Selman, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması, ortak menfaatlerin desteklenmesi ve her iki ülkenin hedeflerine ulaşması için işbirliğinin öneminin altını çizdiklerini belirtti.

ORTAK STRATEJİK SAVUNMA ANLAŞMASI

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, 17 Eylül 2025 tarihinde Riyad’da bir araya gelerek ortak stratejik savunma anlaşmasını imzalamışlardı. Anlaşmanın amaçları arasında, iki ülkenin güvenliğinin artırılması, bölge ve dünya genelinde barış ve istikrarın desteklenmesi ile savunma işbirliğinin geliştirilmesi ve olası saldırılara karşı ortak caydırıcılığın artırılması ifade edilmişti. Ayrıca, anlaşmanın, bir tarafa yönelik olası bir saldırının, yaklaşık 80 yıllık tarihsel ilişki çerçevesinde her iki ülkeye yönelik bir tehdit sayılacağını öngördüğü kaydedilmişti.