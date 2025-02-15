Palandöken’de Çığ: İlk Bilgilere Göre Can Kaybı Yok

İLK BELİRLEMELERE GÖRE CAN KAYBIZLIĞI YOK

Palandöken Dağı’nın “Yusufun Deresi” olarak adlandırılan bölgesinden kopan çığ, kayak merkezinin kuzey pistine düştü. Çığın anı, o sırada bölgede bulunan bir kayakçı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayıt edilen görüntülerde çığın yamaçtan koparak pistin belirli bir kısmına yöneldiği açık bir şekilde görülüyor.

ÇIĞIN DÜŞME ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Çığın düşme anı, kayakçı tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak geniş bir ilgi gördü. Çığın pist üzerindeki etkisi ve bölgedeki ani değişim, izleyenler tarafından merakla takip ediliyor.

VALİ ÇİFTÇİ’DEN AÇIKLAMA

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, olay hakkında şu şekilde bilgi verdi: “Palandöken Dağı’ndaki Yusufun Deresi mevkisinde meydana gelen çığ, kuzey pistine yöneldi. İlk gözlemlere göre olayda hayatını kaybeden ya da yaralanan bir kimse yok.” Ayrıca, Vali Çiftçi, çığ haberinin ardından bölgeye giden ekiplerin çalışmalara başladığını da ekledi.

METEOROLOJİ’DEN ÇIĞ VE DON UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesinin bulunduğunu bildirdi. Ayrıca, yurtta iç ve doğu bölgelerde yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayları yaşanabileceği belirtilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.