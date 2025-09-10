Pamukkale’de Şüpheli Ölüm Gerçekleşti

ŞÜPHELİ ÖLÜM OLAYI VE KAYIP BİLGİLERİ

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen bir şüpheli ölüm olayı dikkat çekiyor. Aktepe Mahallesi TOKİ konutlarında yaşayan işsiz Hasan Yiğit, 7 Eylül’de evden çıkarak kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınları durumu hemen polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI

Polis ekipleri, Yiğit’in bulunması için arama çalışmaları başlattı. Yapılan incelemelerde, Yiğit’in en son Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Gölü çevresinde görüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine itfaiye ve polis su altı arama kurtarma ekipleri, baraj gölünde çalışma gerçekleştirerek Yiğit’i aradı.

CANSIZ BEDENİNİN BULUNMASI VE İNCELEME

Ekipler, bugün baraj gölünde Hasan Yiğit’in cansız bedenine ulaştı. Cesedi, yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yiğit’in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netleşecek. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.