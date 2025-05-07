Panathinaikos, Anadolu Efes’i yendi

EUROLEAGUE’DE PANATHINAIKOS ZAFERİ

EuroLeague play-off serisinin beşinci maçında, temsilcimiz Anadolu Efes, Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. Maçın sonunda Panathinaikos, mücadeleyi 75-67’lik skorla kazanarak, seriyi 3-2’ye taşıdı ve Final Four’a katılma hakkı elde etti.

CEDİ OSMAN’IN KARIYER REKORU

Milli basketbolcumuz Cedi Osman, Anadolu Efes karşısında gösterdiği performansla dikkat çekti. Maçta attığı 28 sayı ile kariyer rekorunu kırdı. Panathinaikos, 23-25 Mayıs tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenecek Final Four’da, diğer temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak.

MAÇIN DETAYLARI

Maçta görev yapan hakemler, Carlos Peruga (İspanya), Robert Lottermoser (Almanya) ve Emilio Perez (İspanya) oldu. Panathinaikos’un skoru şu şekilde oluştu: Cedi Osman 28, Grant 11, Nunn 12, Gabriel 8, Hernangomez 3, Sloukas 6, Mitoglou 5, Ömer Faruk Yurtseven 2, Kalaitzakis ve Pleiss.