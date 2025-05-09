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Pancar toplarken kayalıklardan düştü

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OLAYIN YERİ VE ZAMANI

Bitlis’in Hizan ilçesinde trajik bir olay yaşandı. Örgülü köyünde yaşayan 62 yaşındaki Sarihe Bingöl, pancar toplamak için dağa gittiği belirtildi. Bingöl, akşam eve dönmediğinde, ailesi durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI

Durumun bildirimi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları dron ile aramalarda Bingöl’ün kayalıklardan düştüğünü ve kar kütlesi ile kayalar arasında sıkıştığını tespit etti.

CENAZENİN GÖTÜRÜLMESİ

Yapılan incelemelerde Bingöl’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, kadının cesedini bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Bingöl’ün cenazesi, otopsi işlemleri için Hizan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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