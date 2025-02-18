Panik İçindeki Yolcular Derin Nefes Aldı

KANADA’DA BİR UÇAK KAZASI YAŞANDI

Kanada’da korkutucu bir uçak kazası gerçekleşti. Delta Air Lines tarafından yapılan açıklamada, uçağın Minneapolis’ten Toronto’ya giderken ters dönmesi sonucu 80 kişinin uçaktan tahliye edildiği ve 18 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

PANİK DOLU ANLAR YAŞANDI

Uçağın, Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’na iniş esnasında ters dönmesi büyük bir paniğe neden oldu. Panik yaşayan yolcuların uçağı terk ederken derin nefes alarak indikleri anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.