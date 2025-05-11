Papa 14. Leo, Dua ve Barış Vurgusu

PAPA 14. LEO GÖREVE BAŞLADI

Papa 14. Leo, perşembe günü gerçekleştirilen seçimden sonra bugün ilk pazar duasını yapmak üzere Aziz Petrus Meydanı’nda bir araya gelen topluluğun önüne geçti.

DUA VE MESAJLARINI İLETİYOR

Aziz Petrus Bazilikası’nın büyük locasından ilk pazar duasını icra eden Papa 14. Leo, duaları sonrası önemli uluslararası gelişmelere ilişkin mesajlar paylaştı. “Üçüncü dünya savaşının parça parça yaşandığı günümüzün dramatik ortamında ben de her zaman geçerli olan şu sözleri tekrarlayarak dünyanın güçlülerine sesleniyorum: Bir daha asla savaş.” dedi ve selefi Papa Francis’in barış çağrısını yineledi.

UKRAYNA VE GAZZE’YE ATIF YAPTI

Dünyada devam eden savaşlara vurgu yapan Papa 14. Leo, “Sevgili Ukrayna halkının çektiği acıları yüreğimde taşıyorum.” diyerek, “Mümkün olan en kısa sürede gerçek, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için her türlü çabanın gösterilmesi.” çağrısını yaptı. Ardından Gazze Şeridi’ndeki insani felakete ilişkin konuşan Papa, “Yaşananlar karşısında derin bir acı duyuyorum. Çatışmalar derhal dursun, tükenmiş sivil nüfusa insani yardım sağlansın ve tüm esirler serbest bırakılsın.” diye belirtti. Ayrıca, Hindistan ile Pakistan arasındaki fragman ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirtip, “Dünyada hala o kadar çok başka çatışma var ki.” ifadesiyle barış için duasını sürdüğünü ifade etti.

ANNELER GÜNÜ’NE DİKKAT ÇEKTİ

İlk pazar duasını büyük bir kalabalıkla gerçekleştiren Papa 14. Leo, bugün Anneler Günü olması dolayısıyla tüm annelerin bu özel gününü kutlamayı ihmal etmedi.

PAPA SEÇİMİ KAYITLARA GEÇTİ

Vatikan’da perşembe günü gerçekleşen papalık seçiminde yeni papa, ikinci gün yapılan üçüncü oylamayla belli olmuştu. Sistina Şapeli’nde beyaz dumanın yükselmesiyle birlikte Aziz Petrus Meydanı’nda çanlar çalındı ve 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi’nin yeni liderinin seçildiği duyuruldu.

HABEMUS PAPAM ANONSU

Aziz Petrus Bazilikası’nın balkonuna çıkan bir kardinal, Latince “Habemus papam” (Bir papamız var) sözleriyle yeni papanın seçildiğini resmen açıkladı ve yeni papa 69 yaşındaki ABD’li Kardinal Robert Francis Prevost olduğu duyuruldu.

PAPA OLARAK TARİHE GEÇEN PREVOST

Papa 14. Leo adını seçen Prevost, tarihteki ilk ABD’li papa olarak kayıtlara geçti ve Katolik Kilisesi’nin 267’inci papası oldu.