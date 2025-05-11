Papa 14. Leo, Duada Gazze, Ukrayna’ya Değinmiştir

YENİ PAPA GÖREVİNE BAŞLADI

Papa 14. Leo, perşembe günü yapılan seçim sonrasında Aziz Petrus Meydanı’nda ilk pazar duası konuşmasını yapmak için kalabalığın karşısına geçti.

İLK DUASINI YAPTI

Papa 14. Leo, Aziz Petrus Bazilikası’nın büyük locasından ilk pazar duasını gerçekleştirdi. Duanın ardından bir konuşma yaparak uluslararası gelişmelerle ilgili mesajlar verdi.

BİR DAHA ASLA SAVAŞ

Akıcı bir İtalyanca ile konuşan Papa 14. Leo, selefi Papa Francis’in barış çağrısına atıfta bulunarak, “Üçüncü dünya savaşının parça parça yaşandığı günümüzün dramatik ortamında ben de her zaman geçerli olan şu sözleri tekrarlayarak dünyanın güçlülerine sesleniyorum: Bir daha asla savaş.” dedi.

GAZZE VE UKRAYNA VURGUSU YAPTI

Dünyada devam eden savaşlara dikkat çeken Papa 14. Leo, “Sevgili Ukrayna halkının çektiği acıları yüreğimde taşıyorum” ifadesini kullanarak, “Mümkün olan en kısa sürede gerçek, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için her türlü çabanın gösterilmesi.” çağrısında bulundu.

DERİN BİR ACI DUYUYORUM

Gazze Şeridi’ndeki insani felakete değinen Papa, “Yaşananlar karşısında derin bir acı duyuyorum. Çatışmalar derhal dursun, tükenmiş sivil nüfusa insani yardım sağlansın ve tüm esirler serbest bırakılsın.” şeklinde konuştu. Ayrıca, gece boyunca görüşülen Hindistan ve Pakistan arasındaki kırılgan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirtti. Dünyada barış için dua ettiğini söyleyerek, “Dünyada hala o kadar çok başka çatışma var ki.” dedi.

ANNELER GÜNÜ’NÜ DE KUTLADI

İlk pazar duası birçok kişi tarafından takip edilen Papa 14. Leo, bugünün Anneler Günü olması dolayısıyla tüm annelerin bu özel gününü de kutladı.

PAPA 14. LEO, SEÇİMİN İKİNCİ GÜNÜNDE SEÇİLMİŞTİ

Vatikan’da perşembe günü gerçekleştirilen papalık seçiminde, ikinci gün yapılan 3’üncü oylamada yeni papa belirlenmişti. Sistina Şapeli’nde beyaz duman yükseldikten sonra Aziz Petrus Meydanı’nda çanlar çalınarak, 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi’nin yeni liderinin seçildiği bilgisi verilmişti.

HABEMUS PAPAM

Aziz Petrus Bazilikası’nın balkonuna çıkan bir kardinal, Latince “Habemus papam” (Bir papamız var) ifadesiyle yeni papanın seçildiğini resmen duyurum etti. 69 yaşındaki ABD’li Kardinal Robert Francis Prevost’un yeni papa olduğu ilan edildi.

İLK ABD’Lİ PAPA

Tarihteki ilk ABD’li papa unvanını taşıyan Prevost, Papa 14. Leo adını aldı. Ayrıca Katolik Kilisesi’nin 267’nci papası olarak kayıtlara geçti.