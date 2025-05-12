Papa 14’üncü Leo, İznik’e gitmeyi düşünüyor!

PAPA 14’ÜNCÜ LEO’NUN GAZETECİLERLE BULUŞMASI

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo, makama gelmesinin ardından ilk etkinliklerinden birini, papalık seçimini (konklav) takip eden yaklaşık 4 bin gazeteciyle Vatikan’da gerçekleştirerek başladı. Papa, Vatikan’daki Papa 6. Paulus Salonu’nda gazetecileri kabul etti ve burada yaptığı konuşmada, “Barış her birimizle başlar. Başkalarına nasıl baktığımız, onları nasıl dinlediğimiz ve onlar hakkında nasıl konuştuğumuzla başlar. Bu anlamda, iletişim biçimimiz temeli önemdedir. Kelimelerin ve görsellerin savaşına ‘hayır’ demeliyiz. Savaş paradigmasını reddetmeliyiz” şeklinde ifadelerde bulundu.

İLETİŞİMİN ÖNEMİNE VURGU

Zorlu dönemlerden geçildiğini belirten Papa Leo, “Hem yaşamak hem de anlatmak açısından hepimiz için birer mücadele, bu günler. Bu zorluklardan kaçmamalıyız. Aksine, görev ve hizmet alanlarımız ne olursa olsun, hepimizden vasatlığa düşmememiz isteniyor. Kilise, zamanın getirdiği meydan okumayı kabul etmelidir, aynı şekilde iletişim ve gazetecilik de zamanın ve tarihin dışında olamaz” dedi. Ayrıca, yapay zekanın büyük potansiyeli karşısında iletişim araçlarını, herkesin iyiliği doğrultusunda yönlendirme görevine dikkat çekti.

ÖNYARGIDAN ARINMIŞ BİR İLETİŞİM GEREKİYOR

“İletişimi önyargıdan, kinden, fanatizmden ve nefretten arındıralım; saldırganlıktan temizleyelim” diyen Papa 14’üncü Leo, şunları ekledi: “Gürültülü, gösterişli bir iletişime ihtiyaç yok. Dinlemeye, sesi olmayanların sesine kulak vermeye hazır bir iletişime ihtiyaç var. Kelimeleri silahsızlandıralım ve böylece dünyayı da silahsızlandırmaya katkıda bulunalım. Silahsız ve silahsızlandırıcı bir iletişim, dünyaya farklı bir bakış açısını paylaşmamızı ve insan onurumuza uygun bir biçimde hareket etmemizi sağlar. Sizler, çatışmaları ve barış umutlarını, adaletsizlikleri ve yoksulluğu, daha iyi bir dünya için sessizce çalışan birçok insanın çabalarını anlatan ön saftaki kişilersiniz. Bu nedenle sizden, barışın iletişimini bilinçli ve cesurca seçmenizi rica ediyorum.”

BİRİNCİ İZNİK KONSİLİ SORUSU

Konuşmasının ardından gazetecileri tek tek selamlayan Papa Leo, ön sıralardaki gazetecilerden birinin Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yıldönümü dolayısıyla bir soru sorması üzerine, “Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz” yanıtını verdi. Birinci İznik Konsili, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yer tutar ve 325 yılında Roma İmparatoru I. Konstantinos’un çağrısıyla, kiliseye bağlı tüm piskoposların katılımıyla düzenlenmiştir. Bu konsilde, Hristiyanlık tarihinin önemli dini konuları tartışılıp karara bağlanmıştır.