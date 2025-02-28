Papa Francis Hastanede Solunum Krizi Geçirdi

PAPA FRANCISCUS’UN KRİZİ DEVAM EDİYOR

İtalya’nın başkenti Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde tedavi gören Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, bugün bir kriz daha geçirdi. Ay başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 15 gündür hastanede yatan ve çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa’nın sağlık durumu hakkında Vatikan’dan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Papa, bronkospazm krizi geçirdi. Bu durum, kusmaya ve aspirasyonla birlikte solunum durumunun aniden kötüleşmesine neden oldu.” ifadeleri yer aldı.

PAPA İÇİN MEKANİK VENTİLASYON UYGULANDI

Papa’ya bronkoaspirasyon yapıldığı ve solunum sisteminin ana görevi olan gaz değişiminin sağlanması için mekanik ventilasyonun başlatıldığı belirtildi. Bu müdahaleyle gaz değişimi konusunda olumlu yanıt alındığı kaydedildi. Bilinci açık olan Papa’nın dış etmenlere karşı duyarlı olduğu ve tıbbi müdahalelere yanıt verdiği vurgulandı. Vatikan’ın açıklamasında, “Bu nedenlerden ötürü, hastalığın seyri hala belirsizliğini koruyor.” denildi.

DURUMUN NETLEŞMESİ İÇİN ZAMAN GEREKEN BİR KONU

İtalyan Rainews24 kanalının Vatikan kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Papa’nın bugün geçirdiği krizin durumunu kötüleştirip kötüleştirmediğinin değerlendirilmesi için 24 ila 48 saat gerekeceği, ayrıca Papa’nın entübe edilmediği ifade edildi. Ayrıca, Katolik aleminde “Kül Çarşambası” olarak bilinen ve Paskalya’dan önce büyük perhize başlandığı gün olan 5 Mart’taki ayinin Papa tarafından yönetilemeyeceği duyuruldu.

PAPA 14 ŞUBAT’TAN BU YANA HASTANEDE YATIYOR

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat’taki halka açık etkinliklerde bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek, konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti. 14 Şubat’ta Gemelli Hastanesi’ne kaldırılan Papa’nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti. Vatikan, 18 Şubat’ta çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık bir tablo çizdiğini ifade etti.

PAPA’YA YÖNELİK YAPILAN MÜDAHALELER

Papa’nın doktorları, 21 Şubat’taki açıklamalarında, tamamen tehlikeyi atlatmasa da Papa Franciscus’un hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. 22 Şubat’ta astım krizi geçirdiği ifade edilen Papa’nın durumu “kritik” olarak tanımlandı. Vatikan’ın 23 Şubat’taki açıklamasında ise “Papa’nın solunumla ilgili başka bir kriz yaşamadığı, hafif bir böbrek yetmezliği başlangıcının gözlendiği, burundan yüksek akımlı oksijen takviyesi aldığı” bildirildi. 24 Şubat’ta sağlık durumunun kritikliğini korumasına rağmen hafif iyileşme kaydedildiği belirtildi.

SAĞLIK SORUNLARI ARTTI

Son olarak 25 Şubat’ta durumu “kritik ama stabil” olarak tanımlayan Vatikan, 26 ve 27 Şubat’ta ise Papa’nın durumunda iyileşme kaydedildiğini bildirdi. 2013’ten bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, 2021’de geçirdiği kalın bağırsak ameliyatıyla ilk kez hastaneye yatmıştı. Son yıllarda dizindeki ağrılar nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan Papa, 2023 yılında nefes darlığı ve karın duvarına protez yerleştirilmesi gibi iki kez hastanede tedavi gördü.