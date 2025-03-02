Papa Francis’in İstifa Olasılığı Tartışılıyor

VATİKAN’DAN KRİZ AÇIKLAMASI

Vatikan, zorluklar yaşayan Papa Francis’in solunum cihazına bağlandığını açıkladı. Atağın, kusma ile komplike hale geldiği belirtildi. Cuma günü Vatikan’dan gelen kaynak, papanın genel durumunun nasıl gelişeceğinin önümüzdeki 24-48 saatte netleşeceğini ifade etti.

XVI. BENEDICT’İN İSTİFASIYLA KARŞILAŞTIRILAN DURUM

XVI. Benedict, 600 yıl aradan sonra istifa eden ilk papa olarak Katolik Kilisesi’nde büyük bir şok etkisi yarattı. Şimdi, zatürre ile mücadele eden Papa Francis’in de istifa edip etmeyeceği yönünde spekülasyonlar sürüyor. İki haftadır hastanede tedavi gören Francis’in durumu, katolikler arasında merak konusu haline geldi.

PAPALIĞIN SÜREKLİLİĞİ VE GÖREVİ

Papalık görevinin, bir şirketin başkanlığından ya da CEO’luğundan istifa etmekle kıyaslanamayacağı biliniyor. Bu görev, ömür boyu süren bir pozisyon olarak kabul ediliyor ve Katolikler için papa, İsa tarafından verilmiş bir görevi sürdüren Aziz Petrus’un halefidir.

Papalık biyografi yazarı Austen Ivereigh, CNN’e yaptığı değerlendirmede, “Sanırım onun istifa etmeyi düşüneceği tek durum, papalık görevini yerine getirmesini engelleyen uzun süreli dejeneratif veya zayıflatıcı bir rahatsızlığının olması olurdu” dedi. Bu hafta yaşananlar, 11 Şubat 2013’te Benedict’in istifa ettiğini açıkladığı o dramatik anları tekrar gündeme getirdi.

KONSİL TOPLANTISI VE CANDİDAT DURUMU

Vatikan, Papa Francis’in adaylarını değerlendirmek için bir konsil toplayacağını duyurduğunda, Benedict’in istifasıyla benzerlikler görüldü. Uzmanlar, Vatikan’ın, şu an için papanın krizden sağ çıkma ve Jübile yılını tamamlama olasılığına odaklandığını belirtiyor. Francis, 89 yaşında olduğundan, kiliseye liderlik etmeye uygun olup olmadığını sorgulamak zorunda kalacak.

PAPA İSTİFA EDERSE NE OLACAK?

Bir papanın ölümü ya da istifası durumunda konklav toplanır. 2013 yılında XVI. Benedict, seçimlerin daha erken yapılmasını sağlamak için yasayı değiştirmişti. Vatikan’a göre, Papa Francis, 12 yıllık papalık sürecinde yalnızca ikinci kez, yaklaşan Kül Çarşambası ayinine liderlik etmeyecek. Bu ayinin, bir kardinal tarafından yönetilmesi bekleniyor.