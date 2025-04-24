“Papa Francis’in Naaşı Başında Selfie Yarı Şı.”

PAPA FRANCİS’İN VEFATI VE HASTALIK SÜRECİ

Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 21 Nisan 2025’te 88 yaşında hayatını kaybetti. Vatikan, Papa’nın ölüm nedeninin felç, koma ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğunu duyurdu. Şubat ayından bu yana sağlık sorunlarıyla boğuşan Papa, zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca hastanede tedavi gördü. 23 Nisan’da Papa’nın naaşı, Aziz Petrus Bazilikası’nda halkın ziyaretine açıldı.

HALKTAN YANLIŞ DAVRANIŞLAR

Ancak, üç günlük ziyarette açılan naaşın başında çeşitli saygısızlıklarla karşılaşıldı. Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı törende, bazı ziyaretçilerin tabutun önünde selfie çekmesi büyük bir tepki aldı. Sosyal medya kullanıcıları, Papa’nın açık tabutunun yanında kendilerini çektirenleri eleştirerek bu davranışın “iğrenç ve saygısız” olduğunu dile getirdi.

HUKUKİ MÜDAHALELER VE MUHAFIZLARIN GÜÇLÜ MÜDAHALESİ

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, Papa’nın yaklaşık 3 metre arkasında, kadife kaplı tabutunun önünde gülümseyen bir kadın dikkat çekti. Muhafızların, halkın fotoğraf çekimlerini engellemek amacıyla zaman zaman müdahale etmek zorunda kaldığı ifade edildi. Selfie çeken insanlar yüzünden, tam taziye dileklerinde bulunmak isteyen binlerce kişi 8 saat boyunca sırada beklemek zorunda kaldı. Ayrıca, bazı ziyaretçilerin en iyi görüntüyü elde edebilmek için selfie çubuğu da getirdiği gözlemlendi.