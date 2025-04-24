“Papa Francis’in Naaşı Başında Selfie Yarışı”

PAPA FRANCIS’İN VEFATI VE HASTALIK SÜRECİ

Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 21 Nisan 2025’te 88 yaşında hayata veda etti. Vatikan, Papa’nın ölüm nedeninin felç, koma ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğunu açıkladı. Şubat ayından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele eden Papa, zatürre teşhisiyle 38 gün hastanede tedavi gördü. Papa’nın naaşı, 23 Nisan’da Aziz Petrus Bazilikası’nda halkın ziyaretine açıldı.

SAYGISIZLIK YAŞANDI

Ancak, üç günlük ziyarette açılan naaşın başında akıl almaz bir saygısızlık yarışı başladı. Yaklaşık 50 bin kişinin saygı duruşunda bulunduğu törende, bazı ziyaretçilerin tabutun önünde selfie çekmesi büyük tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları, “İğrenç ve saygısız” olarak nitelendirdiği bu davranışı eleştirdi.

MUHAFIZLAR DEVREYE GİRDİ

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, Papa’nın yaklaşık 3 metre arkasında kadife kaplı tabutta yattığı sırada kameraya gülümseyen bir kadın görüntülendi. Muhafızların halkın fotoğraf çekmesini engellemek için zaman zaman araya girmek zorunda kaldığı bildirildi. Ziyaret sırasında selfie çeken insanlar yüzünden Papa’yı anmak isteyen binlerce kişi 8 saat boyunca ayakta sıra bekledi. Bazı ziyaretçilerin en uygun kareyi yakalamak için yanında selfie çubuğu getirdiği de görüldü.