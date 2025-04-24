“Papa Francis’in Naaşı Başında Selfie Yarışı”

PAPA FRANCIS’İN VEFATI VE SON TÖRENİ

Katolik Kilisesi’nin lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 21 Nisan 2025’te 88 yaşında yaşamını yitirdi. Vatikan, Papa’nın ölüm sebebinin felç, koma ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğunu duyurdu. Şubat ayından beri sağlık sorunları yaşayan Papa, zatürre teşhisi ile 38 gün hastanede tedavi gördü. Papa’nın naaşı, 23 Nisan’da Aziz Petrus Bazilikası’nda halkın ziyaretine sunuldu.

ÇILGIN SAYGISIZLIKLAR

Üç günlük ziyarette açılan naaşın başında beklenmedik bir saygısızlık durumu ortaya çıktı. Yaklaşık 50 bin kişinin saygı duruşunda bulunduğu törende, bazı ziyaretçilerin tabutun önünde selfie çekmesi büyük bir tepki aldı. Sosyal medya kullanıcıları, bu durumu eleştirerek, Papa’nın açık tabutunun yanında selfie çekilmesini “iğrenç ve saygısız” olarak nitelendirdi.

MUHAFIZLARIN MÜDAHALESİ

Paylaşılan bir fotoğrafta, Papa’nın yaklaşık 3 metre arkasında uzanmış tabutun önünde, kameraya gülümseyen bir kadın dikkat çekiyor. Muhafızların, ziyaretçilerin fotoğraf çekmesini engellemek için devreye girmek zorunda kaldığı bildirildi.

UZUN KUYRUKLAR VE SELFIE YARIŞI

Selfie çekilmesi yüzünden Papa’yı ziyaret etmek ve taziye dileklerini iletmek isteyen binlerce kişi, 8 saat boyunca sırada beklemek zorunda kaldı. Bazı ziyaretçiler, en iyi fotoğrafı çekmek için selfie çubuğu getirmeyi de ihmal etmedi.