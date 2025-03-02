Papa Francis İstifayı Düşünüyor Mu?

VATİKAN’DA KRİZ VE PAPANIN SAĞLIK DURUMU

Vatikan, yaşadığı sağlık krizi sonrasında papanın solunum cihazına bağlandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, papanın durumunun kusmayla komplike hale geldiği ifade edildi. Vatikan’ın bir kaynağı ise, papaya ait genel sağlık durumunun 24-48 saat içerisinde netlik kazanacağını belirtti.

XVI. BENEDICT’İN İSTİFASI VE DİĞER SPEKÜLASYONLAR

600 yıl sonra istifa eden ilk papa olarak tarihe geçen XVI. Benedict, Katolik Kilisesi’nde büyük bir şok yaratmıştı. Şu an zatürreyle savaşı veren Papa Francis’in de aynı kararı alıp almayacağı ile ilgili spekülasyonlar artıyor. Papalık görevini bırakmak, herhangi bir işten istifa etmekten çok farklı; çünkü bu görev ömür boyu sürüyor ve herhangi bir dönem sınırlaması bulunmuyor. Katolik inancına göre, papa, İsa’nın kendisi tarafından atanan Aziz Petrus’un halefidir.

UZUN SÜRELİ HASTALIK VE İSTİFA

Papalık biyografisi yazarı Austen Ivereigh, CNN’e yaptığı açıklamada, papa için istifanın yalnızca “uzun süreli dejeneratif veya zayıflatıcı bir rahatsızlığın” olması durumunda düşünülmesi gereken bir konu olduğunu söyledi. Bu hafta yaşanan gelişmeler, XVI. Benedict’in 11 Şubat 2013’teki istifasını anımsattı; o gün, Alman papa Latince olarak istifasını duyurduğunda oradaki dinleyiciler büyük bir şaşkınlık yaşadı.

VATİKAN’DA ADAY BELİRLEME SÜRECİ

Salı günü Vatikan, Papa Francis’in potansiyel adaylarını görüşmek üzere bir konsil topladığını duyurdu ve burada Benedict’in istifasıyla paralellikler kuruldu. Uzmanlara göre, Vatikan, şu anda papanın bu krizden kurtulma ve Jübile yılını tamamlama ihtimaline odaklanmış durumda. Francis, 89. doğum gününde, kiliseye liderlik edip edemeyeceği konusunda sorgulamak zorunda kalacak.

PAPA İSTİFA EDERSE SONRASINDAKİ SÜREÇ

Bir papanın istifası durumunda da, papaların ölümü gibi konklav toplanması gerekecek. Ancak, 2013 yılında Benedict, seçimlerin daha kısa sürede gerçekleşebilmesi için yasaları değiştirmişti. Vatikan’a göre, Francis, 12 yıllık papalık görevinde yalnızca ikinci kez, gelecek hafta Kül Çarşambası ayinine katılamayacak; ayinin bir kardinal tarafından yönetilmesi bekleniyor.