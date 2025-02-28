Papa Francis Solunum Krizi Geçirdi: Durumu Kritik

PAPA FRANCISCUS YENİ BİR KRİZ DAHA GEÇİRDİ

İtalya’nın başkenti Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde tedavi olan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, bugün bir başka kriz daha geçirdi. Ay başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 15 gündür hastanede yatan ve çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa’nın sağlık durumu hakkında Vatikan’dan bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Papa, bronkospazm krizi geçirdi. Bu durum, kusma ve aspirasyonla birlikte solunum durumunun aniden kötüleşmesine neden oldu.” denildi. Ayrıca, Papa’ya bronkoaspirasyon uygulandığı ve gaz değişiminin sağlanması amacıyla mekanik ventilasyon başlatıldığı, bunun sonucunda gaz değişimi konusunda olumlu yanıt alındığı belirtildi. Bilinci açık olan Papa’nın dış etkenlere karşı duyarlı olduğu ve tıbbi müdahalelere yanıt verdiği ifade edildi. Vatikan, “Bu nedenlerden ötürü, hastalığın seyri hala belirsizliğini koruyor.” ifadesini kullandı.

DURUMUNUN NETLEŞMESİ İÇİN ZAMAN GEREKİYOR

İtalyan Rainews24 kanalının Vatikan kaynaklarına dayandırdığı haberde ise Papa’nın bugün yaşadığı krizin durumunu kötüleştirip kötüleştirmediğinin değerlendirilmesi için 24 ila 48 saat gerektiği ayrıca Papa’nın entübe edilmediği belirtildi. Diğer yandan Vatikan, Katolik aleminde “Kül Çarşambası” olarak bilinen ve Paskalya’dan önce büyük perhize başlandığı gün olan 5 Mart’taki ayini Papa’nın yönetemeyeceğini duyurdu.

HASTANE SÜRECİ VE ÖNCEDEN YAŞANAN SAĞLIK SORUNLARI

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat’taki halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta zorluk çektiğini belirterek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti. 14 Şubat’ta Gemelli Hastanesi’ne kaldırılan Papa’nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti. Vatikan, 18 Şubat’ta Papa’da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık bir tablo çizdiğini açıklamıştı. Papa’nın doktorları, 21 Şubat’taki açıklamalarında, tamamen tehlikeyi atlatmasa da Papa Franciscus’un hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. 22 Şubat’ta ise astım krizi geçiren Papa’nın durumunun “kritik olduğu” ifade edildi. Vatikan’ın 23 Şubat’taki açıklamasında, “Papa’nın solunumla ilgili başka bir kriz yaşamadığı, hafif bir böbrek yetmezliği başlangıcının gözlendiği, burundan yüksek akımlı oksijen takviyesi aldığı” bilgisi yer aldı. 24 Şubat’ta Papa Franciscus’un sağlık durumunun kritik olmasına rağmen hafif iyileşme gözlemlendiği belirtildi. 25 Şubat’ta durumu ise “kritik ama stabil” olarak tanımlandı. Vatikan, 26 ve 27 Şubat’ta Papa’nın durumunda iyileşme kaydedildiğini duyurdu.

PAPA FRANCISCUS’UN SON YILLARDAKİ SAĞLIK SORUNLARI

2013 yılından bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk kez 2021 yılında Gemelli Hastanesi’nde kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti. Dizindeki ağrılar sebebiyle son yıllarda tekerlekli sandalye kullanan Papa, 2023’te bir nefes darlığı şikayeti ve karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu ile iki kez hastanede tedavi olmuştu.