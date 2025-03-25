Papa Franciscus Tedavi Sürecinde İki Kez Ölümden Döndü

PAPA FRANCİSCUS’UN HASTALIK SÜRECİ

88 yaşındaki Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, şiddetli bronşit nedeniyle Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde 38 gün tedavi gördü. Burada geçirdiği süre zarfında çift taraflı zatürre teşhisi ile yoğun bakımda kaldı. Tedavi sürecinin ardından hastaneden taburcu edilen Papa, Vatikan’daki konutunda istirahat ediyor.

DR. ALFİERİ’DEN AÇIKLAMALAR

Papa’nın doktoru Profesör Sergio Alfieri, İtalyan Corriere della Sera gazetesiyle yaptığı söyleşide, hastanede geçirdiği sürecin en zor zamanlarının 28 Şubat akşamı olduğunu ifade etti. Alfieri, “Kötüydü. 14 gündür hastanedeydi ve durumu aniden kötüleşti, bronkospazm geçiriyordu. Bu, en kötü anıydı.” dedi. Durumun her an kötüleşebileceğini vurgulayan Alfieri, tedavi seçenekleri arasında Papa’ya bırakılan kararın önemli olduğunu aktardı.

PAPA’NIN KARARI

Alfieri, Papa’nın “Her şeyi dene, vazgeçme” dediğini belirterek, bu kararın tedavi sürecine büyük katkı sağladığını dile getirdi. Bu süreçte, Papa’nın bilincinin tamamen açık olduğunu ve acı çektiğini gördüklerini kaydederek, hastanede gıdalandığı sırada kusmuğunda boğulma tehlikesi geçirdiğini anlattı. Alfieri, bu durumu “İkinci kritik an” olarak tanımladı ve zamanında müdahale edilmemesi halinde hayati tehlikenin yaşanabileceğini ifade etti.

NEKAHET DÖNEMİ VE KONTROLLER

Papa’nın taburcu olduktan sonra 2 aylık nekahet dönemi geçirmesi gerektiğini belirten Alfieri, bu süreçte kalabalık gruplardan ve çocuklardan uzak durması gerektiğini vurguladı. “Bu aşamada uymanız gereken bazı kurallar var.” diyen Alfieri, Papa’nın daha iyi bir iyileşme süreci için dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti. 23 Mart’ta Vatikan’daki konutuna dönen Papa, Papalık Küçükleri Koruma Komisyonunun genel kuruluna katılanlara bir mesaj gönderdi. Bu mesajda, Kilisenin istismar mağdurlarına “misafirperverlik ve bakım sunması” gerektiğini ifade etti.