Papa Franciscus’un Sağlık Durumu Stabil Kaldı

PAPA’NIN SON DURUMU HAKKINDA YENİ AÇIKLAMA

Şubat ayı başında ciddi bronşit nedeniyle 17 gündür Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde tedavi gören 88 yaşındaki Papa’nın sağlık durumu hakkında Vatikan yeni bilgileri paylaştı. Açıklama da, “Papa’nın klinik durumu bugün de stabil kaldı. Papa, mekanik ventilasyona ihtiyaç duymadı, yalnızca yüksek akımlı oksijen terapisi aldı. Ateşi de yok.” denildi. Ayrıca, klinik durumun karmaşıklığı nedeniyle doktorların hastalığın seyrine dair ihtiyatlı yaklaştığı ifade edildi.

PAPA’NIN GEÇİRİLEN HASTALIKLARI VE HASTANE SÜRECI

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat’ta düzenlenen halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta zorlandığını ifade ederek konuşma yapamamış ve asistanlarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti. 14 Şubat’ta ise Papa’nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon tespit edilmişti. 18 Şubat’ta ise çift taraflı zatürre teşhisi konulduğu duyuruldu. 21 Şubat’ta yapılan açıklamada ise, tamamen tehlikeyi atlatmamış olsa da Papa Franciscus’un hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

22 Şubat’ta Papa, bir astım krizi geçirdi ve sağlık durumu kritikleşti. 24 Şubat’ta, Papa Franciscus’un sağlık durumunun kritik olmasına rağmen hafif iyileşme görüldüğü bildirildi. 25 Şubat’ta durumu kritik ama stabil olarak tanımlandı. 26 ve 27 Şubat’ta ise Papa’nın sağlığında iyileşme kaydedildiği kaydedildi. 28 Şubat’ta bronkospazm krizi geçiren Papa’ya bronkoaspirasyon yapıldığı, mekanik ventilasyonun başlatıldığı ve tedaviye olumlu yanıt alındığı belirtildi. Papa’nın durumu, geçtiğimiz gün de stabil kaldı.

PAPA’NIN GEÇMİŞTEKİ HASTANE GÜNLERİ

Papa Franciscus, 2021 yılında Gemelli Hastanesi’nde kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti. Bunun yanı sıra, dizindeki ağrılar nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan Papa, 2023 yılında nefes darlığı şikayeti ve karın duvarına protez yerleştirilmesi için iki kez daha hastaneye yatırılmıştı.