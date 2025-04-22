Papa Franciscus’un Vefatı Şok Etti!

VATİKAN’DA GELENEKSEL SÜREÇ BAŞLADI

Vatikan’ın resmi yayın organı Vatican News, dün akşam saat 20.00’de Papa Franciscus’un ölüm ilanının yüksek sesle okunduğunu ve cenazesinin tabuta konulduğunu bildirdi. Papa’nın vefatı sonrası, Kamerlengo Kardinal Kevin Farrell, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ve Başpiskopos Edgar Pena Parra ile birlikte, Papa’nın yaşam alanı ve Papalık Sarayı’ndaki özel odalarını mühürledi.

MAKAM BOŞ İLAN EDİLDİ

Kamerlengo Kardinal Farrell’in gözetiminde, papalık mührü olan “balıkçı yüzüğü” imha edilirken, kilise hukuku gereğince “Sede Vacante” (makamın boş olduğu) ilan edildi. Bu durum, Vatikan’ın resmi internet sitesinde de güncellenerek duyuruldu.

PAPA’NIN SAĞLIK SORUNLARI VE SON GÜNLERİ

Papa Franciscus, şubat ayında geçirdiği ciddi bronşit nedeniyle Roma’daki Gemelli Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada çift taraflı zatürre teşhisi ile 38 gün boyunca tedavi gördüğü belirtildi. Taburcu olduktan sonra iki aylık bir iyileşme süreci geçirmesi gerektiği kaydedildi. Papa’nın doktorlarından Prof. Sergio Alfieri, hastanede kaldığı süre zarfında iki kez ölüm tehlikesi yaşadığını ifade etti.

RESMİ AÇIKLAMA: ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Vatikan, Papa Franciscus’un inme geçirmesi, komaya girmesi ve geri döndürülemez kalp yetmezliği sonucunda hayatını kaybettiğini duyurdu.