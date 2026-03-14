Papa Hristiyanlardan Vicdan Muhasebesi Yapmalarını İstedi

Tüm dünya savaşları yakından takip ediyor

VİCDAN MUHASEBESİ ÇAĞRISI

Papa, Katolik Kilisesinin günah çıkarma ve tövbe kurumunun kursiyerlerine yönelik yaptığı kabul sırasında önemli bir açıklama yaptı. 14. Leo, “Silahlı çatışmalarda ağır sorumluluk taşıyan Hristiyanlar, ciddi bir vicdan muhasebesi yapacak mı? Günah çıkarmaya gidecek alçakgönüllülüğe ve cesarete sahipler mi?” sözleriyle dikkat çekti. Bu yaklaşımın, bireylerin birlik içinde yaşamayı öğrenmesine katkısı olabileceğini belirten Papa, “birlik dinamizminin” insanların ve toplulukların barış içinde bulunmalarının temel koşulu olduğunu ifade etti.

BARIŞ VE SİLAHSIZLIK VURGUSU

Papa, barış içinde bir hayat süren kişilerin silahsızlık ve silahsızlandırmayı teşvik edici bir yaşam tarzını benimsediğini vurguladı. Bu noktada, bireylerin sorumluluklarını yerine getirmesinin önemine dikkat çekti. Dini lider, bu tür bir tutumun, toplumsal barışın sağlanmasında önemli bir etken olacağını savundu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Trafik Düzenlemesinde Ekran Yasağına Dikkat Edin

Yeni trafik düzenlemeleriyle ilgili yayılan yanlış bilgiler, sürücüleri paniğe sevk etti. Yetkililer, orijinal teyplerin yerine takılan uygun multimedya sistemlerinin yasak kapsamında olmadığını duyurdu.
Gündem

Ehliyetsiz Sürücüye 140 Bin Lira İdari Ceza

Tarsus'ta trafik denetimine takılan ehliyetsiz sürücü, kaçmaya çalışırken 140 bin lira ceza ile karşılaştı.
Gündem

Tekirdağ’da Türkmenli Barajı’nda Su Seviyesi Yükseldi

Marmaraereğlisi'ndeki Türkmenli Barajı, geçen yılki kuraklığın ardından son yağışlarla doluluk oranını yüzde 11'e çıkararak su seviyesini artırdı.
Gündem

Kırmızı Bültenle Aranan Suçlular Türkiye’ye İade Edildi

Kırmızı bültenle aranan 18 kişi ve ulusal seviyede aranan 27 suçlu Türkiye'ye getirildi; aralarında Halil Falyalı'nın koruması da bulunuyor.
Gündem

Küba’nın Bölgedeki Destek Ağı Zayıflıyor

Küba, petrol kıtlığı ve ekonomik çöküş tehlikesi ile yüzleşirken, Latin Amerika'da yalnızlaşma süreci hızlanıyor. ABD'nin artan baskıları, adanın destek ağını etkiliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.