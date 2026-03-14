Papa Hristiyanlardan Vicdan Muhasebesi Yapmalarını İstedi

Tüm dünya savaşları yakından takip ediyor

VİCDAN MUHASEBESİ ÇAĞRISI

Papa, Katolik Kilisesinin günah çıkarma ve tövbe kurumunun kursiyerlerine yönelik yaptığı kabul sırasında önemli bir açıklama yaptı. 14. Leo, “Silahlı çatışmalarda ağır sorumluluk taşıyan Hristiyanlar, ciddi bir vicdan muhasebesi yapacak mı? Günah çıkarmaya gidecek alçakgönüllülüğe ve cesarete sahipler mi?” sözleriyle dikkat çekti. Bu yaklaşımın, bireylerin birlik içinde yaşamayı öğrenmesine katkısı olabileceğini belirten Papa, “birlik dinamizminin” insanların ve toplulukların barış içinde bulunmalarının temel koşulu olduğunu ifade etti.

BARIŞ VE SİLAHSIZLIK VURGUSU

Papa, barış içinde bir hayat süren kişilerin silahsızlık ve silahsızlandırmayı teşvik edici bir yaşam tarzını benimsediğini vurguladı. Bu noktada, bireylerin sorumluluklarını yerine getirmesinin önemine dikkat çekti. Dini lider, bu tür bir tutumun, toplumsal barışın sağlanmasında önemli bir etken olacağını savundu.