Papa İki Kez Solunum Yetmezliği Geçirdi

SAĞLIK DURUMUNDAKİ ENDİŞELER SÜRÜYOR

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus’un sağlığıyla ilgili ciddi bir güncelleme paylaştı. Şubat ayının başlarında şiddetli bronşit nedeniyle Roma’da bulunan Gemelli Hastanesi’nde tedavi altına alınan 88 yaşındaki Papa, bugün iki kez akut solunum yetmezliği krizi geçirdi. Vatikan’ın yaptığı açıklamaya göre, bu durum bronşlarda yoğun mukus birikimi ve buna bağlı bronkospazm nedeniyle gerçekleşti. Peki, Papa bu zorlu süreçten nasıl çıkacak?

AÇILIMLARIN DEVREDE OLDUĞU SÜREÇ

Açıklamada, Papa’nın yaşadığı solunum krizleri sonucunda iki bronkoskopi işlemi gerçekleştirildiği belirtildi. Öğleden sonra mekanik ventilasyona yeniden başlayan Papa’nın, tüm bu tedavi sürecinde bilinçli olduğu ve doktorlarıyla uyumlu bir şekilde hareket ettiği vurgulandı. Ancak Vatikan, klinik durumun karmaşıklığı nedeniyle doktorların temkinli bir yaklaşım sergilediklerini ifade etti. Papa’nın sağlık durumu, dünya genelinde milyonlarca takipçisini endişelendiriyor.

Papa Franciscus, 14 Şubat’ta Gemelli Hastanesi’ne yatırılmasının ardından zorlu bir tedavi süreciyle yüzleşiyor. İlk başta bronşit ve nefes darlığı nedenleriyle hastaneye yatan Papa’ya, kısa bir süre sonra çift taraflı zatürre teşhisi konuldu. 22 Şubat’ta astım krizi geçiren ruhani lider, 28 Şubat’ta bronkospazm nedeniyle bronkoaspirasyon işlemi geçirdi. 26-27 Şubat tarihlerinde durumunun biraz daha iyiye gittiği açıklansa da, bugünkü gelişmeler umutları kararttı. Peki, bu son kriz Papa’nın sağlığını nasıl etkileyecek?

GEÇMİŞTEN BUGÜNE KADAR SAĞLIK SORUNLARI

2013 yılından itibaren Katolik Kilisesi’nin lideri olan Papa Franciscus, son yıllarda artış gösteren sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. 2021 yılında kalın bağırsak ameliyatı olan Papa, diz ağrıları nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldi. 2023 yılında ise nefes darlığı ve karın bölgesi operasyonu için iki kez hastaneye yatmıştı. Şimdi ise solunum yollarındaki bu kritik durum, Vatikan’ı ve dünya kamuoyunu endişelendiriyor.