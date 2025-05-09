Papa Leo, Işık Getirmeyi Umuyor

YENİ PAPA’NIN İLK AYİNİ

Katoliklerin yeni ruhani liderleri arasında yer alan Papa 14’üncü Leo, dünkü seçim sonrasında bugün Sistine Şapeli’nde ilk ayinini gerçekleştirdi. Ayin, Türkiye saatiyle 12.00 sularında başladı ve Papa Leo, sözlerine İngilizce ile başladı. Ayin sırasında yaptığı konuşmada, tüm Katolik Kilisesi için “sadık bir yönetici” olmayı hedeflediğini belirtti ve Papa olarak seçilmesinin Kilise’nin “bu dünyanın karanlık gecelerine” ışık getirmesini umduğunu ifade etti. Ayrıca, Katolik Kilisesi’nin kendisini “binalarının ihtişamı üzerinden değil, mensuplarının kutsallığı üzerinden tanımlaması gerektiğine” dikkat çekti.

AŞAĞI SES DÜZENLEMESE DE İLGİYİ ÜST DÜZEYDE TUTTU

The Guardian’ın aktardığına göre, kardinal seçimleri için toplanan kardinallerin bulunduğu Sistine Şapeli ile Aziz Petrus Meydanı’nda turist grupları yer alsa da, Kilise ayini burada canlı olarak yayınlamayı tercih etmiyor. Bu durum, şapelin dışında büyük kalabalıkların oluşmasını engelledi. Yeni Papa 14’üncü Leo, dün yapılan seçimden sonraki ilk konuşmasında barış mesajına yer vermişti. Konuşmasında Papa Francis’e de referansla diyaloglarla köprülerin inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, uzun yıllar görev yaptığı Peru’ya özel bir selam göndererek acı çekenlere yardım eden bir Kilise ile birlikte yürüyeceklerini söyledi.