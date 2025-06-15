Papa Leo’nun Akrabaları Ünlü İsimlerdir

AMERİKA’DAN ÇIKAN İLK PAPA OLARAK BÜYÜK İLGİ TOPLADI

Papa 14. Leo, Amerika’dan çıkan ilk Papa olarak dikkatleri üzerine çekerken, yeni yapılan bir araştırma, onun dünya genelinde tanınan birçok kişiyle akrabalık bağı olduğunu gösterdi.

ÜNLÜ İSİMLERLE AKRABA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Harvard Üniversitesi’nden Profesör Henry Louis Gates Jr. tarafından yürütülen “Köklerini Bulmak” adlı belgesel dizisi kapsamındaki araştırma, Papa Leo’nun Hillary Clinton, Justin Trudeau, Madonna, Justin Bieber ve Angelina Jolie gibi ünlü kişilerle uzaktan akraba olduğunu sundu. Gates’in ekibi, American Ancestors kuruluşu ve Miami Küba Soybilim Kulübü’nün yardımıyla, Papa’nın soyunu 1500’lü yıllara kadar, İspanya’ya kadar izlemeyi başardı.

ANNE TARAFINDAN SOYLU ATALAR

Papa Leo’nun anne tarafından atalarının dört tanesinin İspanyol soyluları arasında yer alan “hidalgo” unvanına sahip olması dikkat çekiyor. Ailesinde geçmişte savaşan birçok kişi de var. Örneğin Diego de Arana Valladar, 17. yüzyılda Portekiz’in kolonilerini Hollandalı korsanlardan korumuş.

GAZETELERE MANŞET OLDU

Papa’nın Sicilyalı büyükbabası Salvatore Giovanni Gaetano Riggitano Alito’nun müzik eğitmeni olduğu öğrenildi. ABD’ye göç ettikten sonra karısı tarafından aldatıldığı iddialarıyla gazetelerde yer almış bir skandala karıştığı bilgisi ortaya çıktı. İddialara göre, bir dönem rahip olmayı düşünse de bu fikirden vazgeçmiş.

SİYAHİ AKRABALAR DA BULUNUYOR

Soy ağacındaki ilginç bir diğer detay ise Papa’nın en az 17 siyahi ABD kökenli atası bulunduğu. Soy kökeni dağılımında Papa’nın ataları arasında en fazla sayıya sahip olan grup Fransızlar (40 kişi), ardından İtalyanlar (24), Amerikalılar (22) ve İspanyollar (21) geliyor.