“Papa Leo’nun Aşk Hikayesi Devam Ediyor.”

PAPA 14’ÜNCÜ LEO’YA AİT YENİ DETAYLAR

Katoliklerin ilk ABD’li ruhani lideri olan Papa 14’üncü Leo hakkında yeni bilgiler ABD basınında yer alıyor. The New York Times’ın haberine göre, gerçek ismi Robert Francis Prevost olan yeni Papa’nın soy isminin arkasında “yüz yıllık bir aşk hikayesi” bulunuyor.

HİKAYEDE KESİNTİLER VE SUÇLAMALAR

Bir grup soybilimcinin araştırmasına göre, Papa Leo’nun baba tarafından büyükannesi ve büyükbabası 1910’lu yıllarda “gayri meşru” bir ilişki ile suçlandı. İkili, o dönem “uygunsuz davranış” iddialarıyla gözaltına alınmış, yaşanan bu olay dönemin gazetelerinde dedikodu malzemesi olmuştu. ABD basını, bu durumu “gayri meşru bir ilişki” olarak nitelendirirken, içinde “bir aşk üçgeni” barındırdığını ifade ediyordu. Yaşanan gelişmeler, Papa Leo’nun soyadının Prevost olarak belirlenmesine zemin hazırladı.

HİKAYENİN SEYRİ VE ŞİKAYETLER

NYT’nin bildirdiğine göre, Papa 14’üncü Leo’nun dedesi Salvatore Giovanni Riggitano, bu suçlamalar ile karşılaştığında başka bir kadınla evliydi. Suçlamaya göre, Riggitano’nun Suzanne Fontaine ile ilişkisi bulunuyordu. Fontaine, ilerleyen zamanlarda Papa 14’üncü Leo’nun büyükannesi olacaktı. Riggitano ve Fontaine, hikayenin sonunda Fontaine’nin annesinin soy ismini alarak Prevost soyadını kullanmaya başladı. “Genealogy Discord” isimli çevrimiçi soy bilimcilerin araştırmasına göre, Riggitano, 24 Haziran 1876 tarihinde İtalya’nın Sicilya Adası’nda doğdu ve daha sonra ABD’ye göç ederek öğretmenlik yapmaya başladı.

PREVOST SOYADININ KAYNAĞI

Riggitano’nun 1914 yılında 37 yaşında Daisy Hughes isimli bir kadınla evlendiği belirtiliyor. Mart 1917’de gazetelerde çıkan haberlere göre, “Riggitano Üçgenin İçinde” başlıklı bir olaya karışarak gözaltına alındı. Hughes, ikilinin “uygunsuz” bir ilişki içinde olduğunu iddia etmişti. Quincy Daily Herald gazetesi, 26 Mart 1917 tarihli haberinde her iki “şüphelinin” de suçlamaları reddettiğini ve bu durumun “kıskançlık” ile ilgili olduğunu ifade etti.

Riggitano ve Hughes o dönemde ayrı yaşamaktaydı. Yapılan incelemelere göre, büyükanne Fontaine, öncelikle Kanada’ya, ardından Detroit’e ve son olarak New York’a geçti. Fontaine, 23 Haziran 1917’de bir erkek çocuğu dünyaya getirdi ve bu çocuğa John Centi Prevost ismi verildi. John Centi Prevost, Papa’nın amcası olacaktı. Bunun üzerine Fontaine ve Riggitano Prevost soyadını aldı. Fontaine, 1920 yılında Şikago’ya dönerken bir erkek çocuk daha doğurdu; bu kişi ise Papa 14’üncü Leo’nun babası Louis Prevost’tu. Hughes ve Riggitano’nun boşanıp boşanmadığı veya Riggitano ve Fontaine’ın evlenip evlenmediği ise mevcut kayıtlardan anlaşılamadı. Ancak, 1960 tarihli ölüm ilanında dede John Prevost’tan “Suzanne’nın sevgili eşi” olarak bahsediliyordu.