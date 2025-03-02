Papa’nın Sağlık Durumu: Vatikan’dan Açıklama

PAPA’YLA İLGİLİ YENİ DURUM BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Şubat’ın başında yaşadığı ağır bronşit nedeniyle 17 gündür Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde tedavi gören 88 yaşındaki Papa’nın sağlık durumu ile ilgili Vatikan’dan yeni bir bilgi paylaşıldı. Açıklamada, “Papa’nın klinik durumu bugün de stabil kaldı. Papa, mekanik ventilasyona ihtiyaç duymadı, yalnızca yüksek akımlı oksijen terapisi aldı. Ateşi de yok.” denildi. Klinik durumun karmaşıklığı nedeniyle doktorların hastalığın seyrine dair dikkatli bir yaklaşım benimsedikleri ifade edildi.

PAPA’NIN GEÇİRDİĞİ ETKİNLİKLER

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat’ta düzenlenen halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini belirterek nefes almakta zorluk çektiğini dile getirmiş ve konuşma yapamamıştı. Bunun üzerine yardımcılarının konuşma metinlerini okumasını istemişti. 14 Şubat’ta Papa’nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon tespit edildi. 18 Şubat’ta ise Papa’ya çift taraflı zatürre teşhisi konuldu.

PAPA’NIN SAĞLIK DURUMUNA DAİR AÇIKLAMALAR

Papa’nın doktorları, 21 Şubat’ta yaptıkları açıklamada, Papa Franciscus’un tamamen tehlikeyi atlatmadığını ancak hayati tehlikesinin bulunmadığını ifade etti. 22 Şubat’ta yaşadığı astım krizi sonrasında durumu kritikleşti. 24 Şubat’ta Papa’nın sağlık durumunun kritik olmasına rağmen hafif bir iyileşme yaşandığı bildirildi. 25 Şubat’ta ise durumu kritik ama stabil olarak tanımlandı.

SON DURUM VE TEDAVİ SÜRECİ

Vatikan, 26 ve 27 Şubat’ta Papa’nın sağlık durumunda iyileşme kaydedildiğini açıkladı. 28 Şubat’ta bronkospazm krizi geçiren Papa’ya bronkoaspirasyon işlemi yapıldı ve mekanik ventilasyon başlatıldı. Tedaviye olumlu bir yanıt alındığı belirtildi. Papa’nın durumu dün de stabil kalmaya devam etti. Papa Franciscus, 2021 yılında Gemelli Hastanesi’nde kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti. Aynı zamanda, dizindeki ağrılar dolayısıyla tekerlekli sandalye kullanmaktadır. En son 2023 yılında nefes darlığı ve karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonları nedeniyle iki kez Gemelli Hastanesi’nde tedavi görmüştü.