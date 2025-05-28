Papara’dan Açıklama: TMSF Kontrol Ediyor

AÇIKLAMALARLA YENİDEN BİLDİRİM

Yasadışı bahis soruşturması nedeniyle TMSF tarafından kayyum atanan ödeme şirketi Papara, uygulamasında yaşanan sorunlarla ilgili bir duyuru yaptı. Şirket, “Papara olarak finansal hizmetlerimize erişimde yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dileriz” diyerek, kullanıcılarını bilgilendirdi.

TEKNİK GELİŞTİRMELER DEVAM EDİYOR

Yapılan resmi açıklamada, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ödeme işlemlerine geçici süreyle günlük limitler uygulanacaktır” ifadesi yer aldı. Şirket, teknik geliştirmelerin sürdüğünü ve kullanıcıların en kısa sürede bilgilendirileceğini belirtiyor. Ayrıca, 6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının fonlarının bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvencede olduğunu vurguladı.

KORUMA FONLARI GÜVENCEDE

Papara, bankalardaki koruma fonlarının kontrol edildiğini ve herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını ifade etti. Şirket, “Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz. En kısa sürede tüm hizmetlerimize eksiksiz şekilde ulaşabilmeniz için çalıştığımızı bilmenizi isteriz” şeklinde bir kapanış yaptı.