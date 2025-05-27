Papara’ya Yasa Dışı Bahis Operasyonu Yapıldı

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI VE PAPARA OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturmada, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında rol oynadığı iddia edilen Papara adlı aracı kuruma yönelik operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde, şirketin bazı yöneticileri için yakalama kararı alındı. PPR Holding Anonim Şirketi dahil olmak üzere toplam 8 şirkete el konuldu ve kayyum atandı. Papara, Ağustos 2023’te 1 milyar 416 milyon karşılığında 5 yıllığına Trabzonspor’un gece stadyumunun isim sponsoru olmuştu. Ayrıca 2023 yılında Beşiktaş’a özel BJK Card çıkartılması da dikkat çekti.

ORGANİZASYONUN YAPISI VE SUÇLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasına göre, Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın yasa dışı bahis örgütünün lideri olduğu belirlendi. 2016’dan itibaren faaliyet iznine sahip olan Papara Elektronik Para A.Ş., yasa dışı bahis para trafiğine öncülük ettiği ve bu kapsamda yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden yaptığı öne sürüldü. Papara’nın hesaplarının, kripto borsa işlemleri ve başka yasa dışı bahis süreçlerinde ücret tahsil edebildiği ve incelemelerin geç yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı, aynı zamanda şirketin bu işlemlerde gelir kazanmasına olanak sağladığı tespit edildi.

ARAŞTIRMALARIN SONUCU VE EL KOYMA İŞLEMLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’ndan elde edilen raporlara göre, Papara’nın sistematik bir şekilde yasa dışı bahiste kullanıldığı belirlendi. Yapılan analizler sonucunda, Papara sistemleri üzerinden 26,012 hesabın 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı saptandı. Suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine aktarıldığı ve bu cüzdanların sahiplerinin yasa dışı bahis örgütü liderleriyle iş birliği yaptığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında, 27 Mayıs 2025’te 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı, arama, el koyma ve inceleme kararları alındı. Örgüt lideri ve üyelerine ait, özellikle PPR Holding Anonim Şirketi’nin de dahil olduğu 8 şirkete, bir yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve bir villa dahil olmak üzere mal varlıklarına el konuluşu yapılmıştır. El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketler, İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum olarak atanmıştır. Soruşturma devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyuna sunulacaktır.