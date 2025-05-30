Papara’ya yönelik suç soruşturması sürüyor

YENİ GELİŞMELER

Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında elektronik ödeme sistemi hizmeti sunan Papara’ya yönelik soruşturmada yeni gelişmeler meydana geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis para trafiğine katkı sağladığı ve bu örgütlerin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği iddialarıyla “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kurulan örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarıyla başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. Operasyon kapsamında, şirket sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bu süreçte 11 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

SUÇ GELİRLERİNE EL KONULDU

Soruşturma çerçevesinde bazı mal varlıklarına da el konuldu. El konulan mal varlıkları arasında bir yat, beş tekne, üç kiralık kasa, 74 araç ve yedi daire yer alıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu süreçte el konulan mal varlıklarının toplam değerinin 5 milyar lira olduğunu ifade etti.

İSTATİSTİKLERLE YAZILI AÇIKLAMALAR

Soruşturmaya dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve diğer kurumlardan alınan raporlar doğrultusunda, Papara’nın yasa dışı bahis suçlarının işlenmesinde yoğun bir şekilde kullanıldığı ve bu suçların işlenmesini kolaylaştırdığı vurgulandı.

KAYYUM ATANMASI

Mahkeme, Papara Elektronik Para A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atadı. Merkez Bankası’nın yaptığı açıklamada, “İlgili kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Kullanıcıların ödeme ve fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır.” denildi.

YASA DIŞI HESAPLAR

Gerçekleştirilen analizlerde Papara üzerinden açılan 26 bin 12 hesaptan 102’sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı saptandı. Bu hesaplar aracılığıyla elde edilen yasa dışı finansal hacmin oldukça yüksek olduğu belirtildi. Bahsedilen meblağ, platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldı ve suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı ifade edildi. Bu hesaplarla yürütülen yasa dışı bahis tutarının 12 milyar 879 milyon 558 bin lira olduğu bildirildi.

İŞBİRLİĞİ YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, “Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği içinde olduğu ve bu doğrultuda Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma sürecinde olduğu anlaşılmıştır.” ifadeleri yer aldı.