Paraliaki Yıkılacak, Mahkeme Kararı Verildi!

İSTANBUL’DA YIKIM KARARI

İstanbul’un Bebek semtinde, Boğaziçi Sit Alanı Öngörünüm Bölgesi’nde yer alan Paraliaki Balık Restoranı hakkında ruhsat eksikliği nedeniyle inşaat yapıldığı iddiası ile yıkım kararı verilmişti. Restoranın avukatları, bu karara itiraz ederek yürütmenin durdurulmasını istedi. Ancak mahkeme, bu talebi kabul etmedi ve Paraliaki’nin yıkım süreci devam edecek. Bölgedeki pek çok mekanda da benzer gerekçelerle yıkım kararları alınmış ve işletmeler konuyu yargıya taşımıştı.

KARARIN HUKUKİ BOYUTU

Habertürk TV’den Ceylan Sever’in bildirdiğine göre, İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda 26 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.00’da yıkım işleminin gerçekleştirileceği MRB Restaurant ve Turizm İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi’ne (Paraliaki Bebek) bildirildi. Restoranın avukatı, Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü’nün Boğaziçi Kanunu gereği ruhsat olmadan inşaat yapıldığı gerekçesiyle verilen yıkım kararının hukuka aykırı olduğunu savundu.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜDAHİL OLDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na karşı restoranın açtığı davada İBB’nin yanında müdahil olma talebinde bulundu. İdare Mahkemesi, bu talebi onayladı. Mahkeme, “İdari işlemin açıkça hukuka aykırı olması durumunda ve uygulandığında telafisi güç ve imkansız zararların doğması” halinde yürütmenin durdurulabileceğine işaret etti. Ancak restoranın yürütmenin durdurulması talebi, bu koşulların oluşmaması nedeniyle reddedildi. Karar doğrultusunda restoranın yıkım işlemi devam edecek.