Paris Şampiyonlar Ligi’ni Kazandı; Nusret Kovuldu!

FUTBOLDA AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ BELLİ OLDU

Fransız takımı Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalyan temsilcisi Inter’i 5-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bu zaferle Paris, tarihinde bu prestijli kupanın sahibi olma başarısını gösterdi.

NUSRET’E ŞAMPİYONLAR LİGİ KUTLAMASINDA SOĞUK DUŞ

Maç sonrası Paris Saint-Germain büyük bir kutlama partisi düzenledi. Nusret Gökçe, futbolcular arasında gerçekleşen bu etkinliğe katılmak istedi. Ancak, beklemediği şekilde kapıdan geri çevrildi.

NUSRET KAPIDAN KOVULDU

Nusret’in güvenlik tarafından içeri alınmadığı anlar telefon kamerasıyla kaydedildi. Sert bir şekilde kapıdan kovulan Gökçe, mekanın içine giremedi. Bu olay sosyal medya üzerinde geniş yankı uyandırdı.

FENERBAHÇE’NİN KUPA TÖRENİNDE DE YER ALMIŞTI

Nusret, Fenerbahçe’nin Monaco’ya karşı kazandığı EuroLeague zaferinin ardından sahaya inerek kupa törenine katılmıştı. Elinde kupa ile poz verdiği anlar, Fenerbahçe taraftarından olumsuz tepkiler almıştı.

DÜNYA KUPASI FİNALİNDE DE SAHAYA GİRMİŞTİ

2022 Dünya Kupası’nda Katar’da düzenlenen finalde, Nusret Gökçe’nin kupa törenine katılarak Dünya Kupası’nı kaldırması büyük bir tartışma konusu olmuştu. Nusret’in sahaya nasıl girdiği ve kupayla birlikte fotoğraf çektirdiği uzun süre tartışılmıştı.