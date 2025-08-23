Paris Tek Gollü Zafer, Kaleci Veda

MAÇ ANALİZİ

Ligue 1’in ikinci haftasının açılış karşılaşmasında Paris Saint-Germain, sahasında ağırladığı Angers’ı tek golle yenerek 3 puan aldı. İlk yarı, herhangi bir gol çıkmadan tamamlanırken, ikinci yarıda Fabian Ruiz’in 50. dakikada attığı gol, PSG’ye galibiyeti getirdi.

PUNTUARLA DURUM

Bu galibiyetle Paris Saint-Germain, sezonun başından itibaren ligde oynadığı iki karşılaşmadan da galip ayrılarak toplamda puanını 6’ya yükseltti. Angers ise, bu maçla birlikte sezon içerisindeki ilk mağlubiyetini alarak 3 puanda kaldı.

VEDA MESAJI

Paris Saint-Germain ile yollarını ayıracağını açıklayan Gianluigi Donnarumma, Angers karşılaşmasının ardından taraftarlarına veda etti.