Paris Tek Gollü Zafer, Kaleci Veda

Ligue 1’in ikinci haftasının açılış karşılaşmasında Paris Saint-Germain, sahasında ağırladığı Angers’ı tek golle yenerek 3 puan aldı. İlk yarı, herhangi bir gol çıkmadan tamamlanırken, ikinci yarıda Fabian Ruiz’in 50. dakikada attığı gol, PSG’ye galibiyeti getirdi.

Bu galibiyetle Paris Saint-Germain, sezonun başından itibaren ligde oynadığı iki karşılaşmadan da galip ayrılarak toplamda puanını 6’ya yükseltti. Angers ise, bu maçla birlikte sezon içerisindeki ilk mağlubiyetini alarak 3 puanda kaldı.

Paris Saint-Germain ile yollarını ayıracağını açıklayan Gianluigi Donnarumma, Angers karşılaşmasının ardından taraftarlarına veda etti.

Mehmet Ali Erbil Evlenecek

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan evleniyor. Daha önceki gerginliklerin ardından ikili 28 Ağustos'ta sade bir nikâh töreni gerçekleştirecek.
Oda Başkanı Kendini Vurdu: 3 Ölü

Antalya'da Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, bir tartışma sonrası iki kişiye ateş açarak öldürdü. Üre, daha sonra intihar etti; polis olayın sebebini araştırıyor.

