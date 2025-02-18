Paris Zirvesinde Gerilim: Almanya Erken Ayrıldı

ABD VE RUSYA GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

ABD ile Rusya, Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde ikili ilişkilerin normalleşmesini ve Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesini hedefleyen önemli görüşmelere yürümeye başladı. İki ülke, enerji, ticaret ve güvenlik gibi konuları ele alırken, Ukrayna’daki çatışmaların sona ermesi en öncelikli gündem maddesi olarak öne çıkıyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov’un katıldığı bu görüşmeler, tarihi bir önem taşıyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre, bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden şekillendirilmesi açısından büyük bir fırsat sağlıyor.

AVRUPA LİDERLERİ PARİS’TE TOPLANDI

Görüşmeler devam ederken, Avrupa liderleri de Paris’te bir araya gelerek önemli konuları tartıştı. Özellikle Ukrayna’ya asker gönderme önerisi, toplantıda tartışma yaratan bir mesele oldu. İngiltere’nin bu konuda yaptığı teklifin karşısında duran Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’un, toplantıdan erken ayrıldığı iddia edildi. Scholz, bu tartışmayı “tamamen zamansız ve fazlasıyla yanlış” olarak değerlendirdi. Öte yandan, İngiltere ve İsveç, Ukrayna’ya asker gönderme önerisini desteklerken, Almanya ve Fransa’nın dikkatli bir yaklaşım sergilemesi dikkat çekti.

AVRUPA’NIN GÜVENLİK DENGELERİ TARTIŞMA KONUSU

Bu başgelen anlaşmazlık, Avrupa’nın Ukrayna konusundaki rolü hakkında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Avrupa’nın birliği ve güvenlik dengeleri, bu toplantılarda tartışma konusu haline geldi. Bu durum, Avrupa ülkelerinin Ukrayna krizine nasıl bir yanıt vereceği hakkında önemli sorular ortaya çıkarıyor.