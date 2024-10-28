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“Park Edilen Elektrikli Araç Yandı”

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OLAYIN YERİ VE NEDENİ

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Veyselkarani Mahallesi’ndeki Lale Sokak’ta gerçekleşiyor. İddiaya göre, tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir kişi, Mercedes marka elektrikli lüks cipini iş yerinin önüne park etmiş.

ALEV ALEV YANDI

Elektrikli araç bir süre sonra alev topuna dönüşüyor ve çevredeki insanlar hemen 112 acil durum ekiplerini arıyor. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri hızla kontrol altına almayı başarıyor. Lüks aracın yangın anları kameralara yansırken, polis olayla ilgili soruşturma başlatıyor. Yangının nedeninin kesinleşmesi, itfaiyenin raporunun ardından netlik kazanacak.

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