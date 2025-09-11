Park Halindeki TIR’da Ölü Bulundu

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alınan verilere göre, Çorum-Samsun kara yolunda bulunan Elvançelebi Köprüsü civarındaki bir akaryakıt istasyonunda park etmiş bir tırın uzun bir süre boyunca hareket etmediği fark edildi. Durumu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım talep etti.

EĞİTİM VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar sonrasında bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, tırın şoförünü hareketsiz bir vaziyette buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü Sezer Şahin’in (39) yaşamını yitirdiği tespit edildi. Şahin’in cenazesi, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.