“Parlamentoda Gergin Tartışma: Lapid ve Ben-Gvir”

İSRAİL MUHALEFET LİDERİ LAPİD’İN HİTABI

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, yeni yasama döneminin açılışında parlamentoda milletvekillerine seslendi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu hedef aldı. Lapid, “Binyamin Netanyahu’dan daha fazla zayıflatan bir başbakan olmadı” ifadesiyle Netanyahu’nun hükümetini eleştirdi.

NETANYAHU’NUN BAŞARILARIYLA BERABER SORUMLULUK ALMALI

Netanyahu hükümetinin başarılarıyla övünmek istiyorsa, başarısızlıklarının da sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini belirten Lapid şöyle konuştu: “Nasrallah’ın ölümünden pay çıkarmak istiyorsanız, Carmel Gat’ın ölümünden de pay çıkarın. Sinwar’ın ölümünden pay çıkarmak istiyorsanız, Nir Oz’da öldürülenlerden de pay çıkarın. Haniye’nin öldürülmesinden pay almak istiyorsanız, Nova’nın sorumluluğunu üstlenin. Bizi tarihimizin en büyük felaketine sürükleyen kişi, bu felaketten kurtaracak doğru kişi olduğunu iddia edemez.” Lapid, Netanyahu’nun liderliğinin İsrail’i zayıflattığını vurguladı.

FÜZE SALDIRILARINI GÖSTERDİ

Lapid, Netanyahu hükümetine yönelik eleştirilerine devam ederek, “İsrail’e hiç daha fazla füze isabet etti mi? İsrail’de hiç daha fazla sivil ve asker öldü mü? Vatandaşlar uzun bir süre evlerinden tahliye edildi mi?” sorularını yöneltti. Ayrıca, vatandaşların güvenliği konusundaki endişelerini dile getirerek, “En kötü kabuslarınızda bile yüzlerce İsrail vatandaşının terk edileceğini ve tünellerde öleceğini hiç düşündünüz mü?” dedi.

KABİNE ÜYELERİNİ ELEŞTİRDİ

Lapid, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’i ekonomiyi mahvetmekle suçlarken, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’i de “terör saldırılarını önlemek yerine olay yerlerinde keyif çatmakla” eleştirdi. Ben-Gvir’in terörizmi desteklemekten hüküm giymiş tek kişi olduğunu söyleyen Lapid, “İstatistikler yalan söylemiyor. Bakan olduğundan beri daha fazla saldırı, daha fazla cinayet, daha fazla suç, daha fazla terörizm oldu. Sözde yüz, eylemde sıfır” ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından Ben-Gvir ile Lapid arasında sözlü tartışma yaşandı.