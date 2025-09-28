Paşinyan Türkiye İle İlişkileri Değerlendirdi

ERMENİSTAN BAŞBAKANI PAŞİNYAN’IN ABD ZİYARETİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda konuşmak üzere ABD’nin New York kentini ziyaret etti. Paşinyan, BM kürsüsünde Türkiye ve Azerbaycan ile olan ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. “Türkiye ile Ermenistan arasında eşi benzeri görülmemiş olumlu bir diyalogun tesis edildiğini kaydetmekten mutluyum” diyen Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürekli bir iletişim içinde olduklarını belirtti. “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşılıklı güven seviyesinin yükselmeye devam ettiği düzenli görüşmeler gerçekleştiriyorum” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERDE OLUMSUZ SONUÇLAR

Paşinyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkiler hakkında “Son derece yüksek değerlendirdiğim bir başarıdır” ifadesini kullandı. İki ülke arasındaki diplomasi sürecinin daha da iyileşeceğine inandığını vurguladı. “Eminim ki bu, yakın gelecekte Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına ve iki ülke arasındaki devlet sınırının tamamen açılmasına yol açacak olumlu sonuçlar doğuracaktır” açıklaması yaptı.

BARIŞ ANLAŞMASI VE TRUMP’A TAKDİR

Aynı zamanda, Azerbaycan-Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına da değinen Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu konudaki çabalarını takdir ettiğini belirtti. Paşinyan, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ben Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdik, çünkü Trump’ın barış fikrine gerçekten bağlı olduğunu kendi örneğimizle gördük” dedi. Ermenistan’ın diğer diplomatik ilişkilerine de dikkat çeken Paşinyan, “İran ve Gürcistan ile diyalogumuz da giderek daha görünür hale geliyor” ifadelerini kullandı.

BÖLGESEL DİYALOGUN ÖNEMİ

Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerine ek olarak, bu bağların Güney Kafkasya bölgesini barışçıl, istikrarlı ve gelişen bir ortam kılmak açısından kritik olduğunu vurguladı. Paşinyan, “Bu bağlamda, bölgemizdeki ülkelerle diyalog kurmamız ve Rusya ile geleneksel diyaloğumuzu da geliştirmemiz açısından önemli bir platform olan 3+3 formatına da değer veriyorum” şeklinde konuştu.