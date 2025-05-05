Patlama, 1 ağır yaralı 13 yaralı

KONYA’DA PATLAMA VE YANGIN

Konya’nın Karatay ilçesi Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi’nde yer alan Karbel Siteleri’ndeki İkram Apartmanı’nda, saat 01.30 civarında Osman Ç. (31) tarafından oturulan 3. katta bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından evde yangın başladı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Olayın sonrası ihbar üzerine hemen polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri olay yerine sevk edildi. Patlamada yaralanan Osman Ç. ile yan dairede oturan Mukaddes A., Zehra A., Alişan A., Şeyma A. ve diğer katlarda yaşayan toplam 13 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İkram Apartmanı ve çevresindeki diğer apartmanlar tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

PATLAMANIN HASAR GÖRÜLEN ETKİLERİ

Gün ağardığında, patlamanın yarattığı hasarın boyutu ortaya çıktı. İkram Apartmanı’nın yanı sıra civardaki apartmanların çoğunda, site bahçesinde ve caddede park halindeki araçlarda ciddi hasarlar gözlemlendi.