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Paulina Porizkova’nın Oğlunun Düğün Keyfi

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BÜYÜK OĞULUNUN EVLİLİĞİ

Bir zamanlar dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak anılan Çek kökenli süper model Paulina Porizkova, 59 yaşında olmasına rağmen solmayan güzelliği ve yıllara meydan okuyan fiziğiyle neredeyse her gün Instagram’da yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekiyor.

GENÇ YAŞTA EVLİLİK

Paulina Porizkova, dünyaca ünlü Cars grubunun solisti Ric Ocasek ile genç yaşta evlendi ve kariyerini bir kenara bıraktı. Bu evlilikten iki oğlu dünyaya geldi. Son dönemde, Porizkova’nın büyük oğlu Jonathan Ocasek, uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısı Erin Kim ile New York’ta evlilik mutluluğunu yaşadı.

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