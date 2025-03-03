Pazarlık Yok, Terörsüz Türkiye Hedefleniyor

TOPLANTIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki bu toplantı 15.25’te start aldı. Toplantı sırasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, ramazan ayında gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili sunumlar yapıldığını belirtti. “Ülkemizin her semtinde her evinde vatandaşlarımızla birlikte olabilmek için eylem planı hazırlanıyor. Genel Başkanımızın onayına sunuluyor.” dedi.

TERÖRLE MÜCADELE YAKLAŞIMI

Çelik, terörle mücadele konusunu da ele aldı. “Değerlendirmelerimizi hassas bir şekilde yapıyoruz. Süreci yakinen takip ediyoruz. Terörsüz Türkiye sürecini takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin, Suriye ve Irak’ta yürütülen terör unsurları için göstermediği tavrın altını çizen Çelik, silahların bırakılması, terör örgütünün tamamen lağvedilmesi gerektiğini vurguladı. “İster adına PKK ister PYD ister YPG densin, bütün bu terör yapılarının artık bölgede bir istikrarsızlaştırıcı unsur olmaktan çıkarılması bizim temel yaklaşımımızdır.” sözleriyle terörle mücadelenin önemini dile getirdi.

DEVLET VE MİLLET DEĞERLERİ ÜZERİNE VURGU

Ayrıca bazı siyasilerin devletin tavizler verip vermediği konusunda spekülasyonlar yapmalarını eleştiren Çelik, “Devletin nitelikleri ve milletin değerleri konusunda herhangi bir al-ver pazarlığı yoktur.” dedi. Toplumsal sorunların çözümünün daha çok demokrasi ve sivil siyasetin güçlendirilmesi ile mümkün olacağını belirtti. Şehit aileleriyle ilgili yanlış söylemler olduğunu ifade eden Çelik, Cumhurbaşkanı’nın ilk iftarını şehit aileleri ve gazilerle birlikte yaptığını hatırlattı. “Şehitlerimiz bizler hür yaşayalım, vatanımız bölünmesin diye bu fedakarlığı yaptılar.” şeklindeki sözleriyle vatanseverliğin önemine dikkat çekti. Tek vatan, tek millet, tek bayrak ilkesinin kendileri için yol gösterici olduğunu söyledi.