Pegasus’tan 5€ Bilet Fırsatı!

KAMPANYA DETAYLARI

Pegasus, 19-20 Ağustos 2025 tarihlerinde alınan biletlerle, 18 Kasım 2025 – 15 Ocak 2026 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hatlarındaki Light Paket biletlerini 5 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. Bu kampanya, toplamda 12 bin koltukla sınırlı olacak.

GEÇERLİ HATLAR

Kampanyadan yararlanmak isteyenler için geçerli hatlar şu şekilde sıralanıyor: 5€ + vergilerle İzmir-Ercan-İzmir, Antalya-Ercan-Antalya, Çukurova-Ercan-Çukurova, Ankara-Ercan-Ankara, Hatay-Ercan-Hatay ve İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul. Ayrıca, 7€ + vergilerle Kayseri-Ercan-Kayseri, Diyarbakır-Ercan-Diyarbakır, Gaziantep-Ercan-Gaziantep ve Trabzon-Ercan-Trabzon hatları da kampanya kapsamında yer alıyor.

Pegauss, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 5 euro'dan başlayan fiyatlarla ve vergilerle birlikte seferler sunmaya başladı.
