Pegasus Yeni Bilet Fiyatlarını Duyurdu!

PEGA SUS YURT DIŞI BİLET FİYATLARINI AÇIKLADI

Pegasus, yurt dışına seyahat edecekler için yeni bilet fiyatlarını duyurdu. Yapılan kampanya çerçevesinde 28-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında satın alınacak biletlerle, 25 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak uçuşlar için 1 euro + vergilerden başlayan fiyatlar sunuluyor.

KAMPANYA DETAYLARI VE BAGAJ HAKLARI

Kampanya, 150 bin koltuk için geçerli olacak. Ek olarak, yolcular, bagaj haklarını ekstra ödeme ile satın alabiliyor. Uygulanan bu kampanya, yolculara yurt dışı uçuşları için uygun fiyatlarla seyahat etme fırsatı sağlıyor.