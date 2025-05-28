Pegasus Yeni Bilet Fiyatlarını Duyurdu!

PEGAUS YENİ BİLET FİYATLARINI DUYURDU

Pegasus, yurt dışı seyahatlerini planlayan yolculara yönelik yeni bilet fiyatlarını açıkladı. 28-29 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek bilet alımları ile 25 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak seyahatler, “1 euro + vergiler”den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

KAMPANYA DETAYLARI

Bu kampanya, toplamda 150 bin koltuk için geçerli olacak. Yolcular, kota dahilinde ek bir ödeme yaparak bagaj haklarını da satın alma imkanı buluyor. Bu durum, seyahat planlarını daha esnek hale getiriyor ve yolculara farklı seçenekler sunuyor.