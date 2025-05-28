Pegasus Yeni Bilet Fiyatlarını Duyurdu

YENİ BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

Pegasus, yurt dışı seyahatleri için yeni bilet fiyatlarını duyurdu. Yapılan kampanyayla birlikte, 28-29 Mayıs 2025 tarihlerinde alınacak biletler, 25 Ekim 2025 ile 28 Mart 2026 tarihleri arasında planlanan uçuşlar için 1 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

KAMPANYA DETAYLARI

Kampanya, toplamda 150 bin koltuk için geçerli olacak. Ayrıca, yolcular ekstra ücret ödeyerek bagaj haklarını da satın alabiliyor. Pegasus’un bu kampanyası, yurt dışında seyahat etmek isteyenler için avantaj sağlıyor.